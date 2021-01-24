В детском театре им. Сац рассказали о последствиях карантина и новых постановках

Эпидемия COVID-19 ударила по всем, в том числе и по служителям культуры. Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н. И. Сац не стал исключением из правил. О том, как актеры и технический персонал справляются с последствиями карантина, рассказал заместитель художественного руководителя театра по работе со зрителем Григорий Вайсберг.

«Мы с радостью отнеслись к смягчению антиковидных ограничений. Потому что 25% заполняемости зала — это, конечно, мало. Мы же бьемся за наши доходы, за то, чтобы билеты продавать, чтобы люди приходили… Конечно, 50% — для нас намного лучше», — признался Вайсберг.

Заместитель худрука отметил, что строгий карантин сильно ударил по театру и его работникам.

«Кто-то переболел — у нас и актеры болели, и технический состав. Но обошлось без последствий, все выздоровели. Кому-то, особенно пожилым сотрудникам, пришлось посидеть на самоизоляции — билетерам, гардеробщикам», — рассказал собеседник ФАН.

Вайсберг добавил, что сейчас театр вновь готов радовать зрителей постановками, в том числе и новыми.

«Пандемия немножко подкосила репетиции, но на сцене по-прежнему и «Волшебная лампа Аладдина», и «Щелкунчик», и «Морозко», и «Двенадцать месяцев», и «Лебединое озеро», и «Орфея» мы поставили — шикарный спектакль!» — сказал он.

С 22 января в Москве смягчили ограничительные меры, введенные во время пандемии новой коронавирусной инфекции. В том числе было увеличено разрешенное количество зрителей для посещения кинотеатров, концертных залов и театров — с 25% до 50% от общей вместительности зрительного зала.