Украинская Нацполиция выдворила приехавшего ради передела «законника» Зюзю

Киев, 24 января. Сотрудники полиции на Украине помешали встрече вора в законе Владимира Озерского (Зюзя) с представителями местного криминалитета. Авторитетного уголовника выдворили из страны.

Оперативники Нацполиции установили, что 39-летний Озерский въехал на Украину нелегально. Зюзя намеревался обсудить с местными группировками проблему перераспределения криминальных доходов.

Вместо беседы с бандитами законник пообщался с полицейскими. Затем его доставили в миграционную службу и выписали предписание о запрете на три года въезжать на территорию Украины.

В Северной Осетии правоохранители пытаются найти Ахмеда Домбаева, которого в криминальных кругах именуют Ахмедом Шалинским. В отношении законника возбуждено уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщал ФАН.