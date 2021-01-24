Диетолог дала совет, кому лучше отказаться от бананов

Бананы прочно вошли в рацион россиян. Экзотический фрукт, богатый углеводами, белками и витаминами, доступен на прилавках в любое время года. Однако многих мучает вопрос: полезны ли бананы при похудении или при наборе массы? Звездный диетолог Маргарита Королева рассказала ФАН, кому лучше отказаться от бананов.

Средний банан сорта платано, который наиболее популярен в России, содержит около 100–150 калорий. Также фрукт имеет довольно высокое содержание углеводов (25–30 граммов) и белков (0,8–1,5 грамма).

Диетолог рекомендовала людям, которые хотят сбросить вес, употреблять бананы в умеренном количестве или вовсе отказаться от них.

«Бананы — не лучший фрукт для людей, которые хотят потерять вес. Он содержит недостаточное количество клетчатки, регулирующей сахар в крови. Но тем не менее, один банан в день в качестве перекуса между основными приемами пищи может быть в рационе. Когда я даю рекомендации людям с избыточным весом, бананы — в красной зоне», — сообщила эксперт.

Королева посоветовала заменить бананы на другие фрукты, богатые пищевыми волокнами.

«Лучше отдавать предпочтение волокнистым фруктам — зеленая груша, плотное зеленое яблоко, грейпфруты. Два-три фрукта в день вполне достаточно для людей, которые хотят потерять лишние килограммы», — добавила диетолог.

Специалист отметила, что бананы полезно давать детям, поскольку этот фрукт хорошо усваивается, а в его составе есть углеводы, белки и необходимые микроэлементы и витамины.

Ранее врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали способы, которые позволят быстро избавиться от лишнего веса без соблюдения специальных диет.