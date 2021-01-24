Один подросток погиб, двое пострадали из-за обрушения плиты в Севастополе

Под Севастополем в результате обрушения одной из конструкций в заброшенном здании на территории села Орловка Нахимовского района погиб один подросток, еще двое пострадали. Как стало известно, погибшему мальчику было 15 лет, он учился в 10 классе. Другие ребята, получившие травмы из-за падения бетонной плиты, госпитализированы в медучреждение.

Как сообщили ФАН в Следственном комитете РФ по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка, а также халатности должностных лиц.

«В настоящее время на месте работают руководство и следователи Нахимовского следственного отдела и следователи-криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из оперативных служб», — заявили в пресс-службе СК.

Кроме того, руководитель ведомства Владимир Терентьев уже дал поручение установить все обстоятельства трагедии: кому принадлежит этот недостроенный объект, кто ответственен за соблюдение безопасности на этой территории.

В соцсетях местные жители отмечают, что данный недострой стоит нетронутым уже десятилетия.

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