Фронт ПОЛИСАРИО не оставляет попыток отбить Западную Сахару у Марокко

Эль-Аюн, 24 января. Фронт ПОЛИСАРИО совершил ракетную атаку по позициям Вооруженных сил Марокко на границе Западной Сахары и Мавритании, пишет агентство SPS.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Гергерат в ночь на воскресенье. Также появились сообщения о взаимных обстрелах вдоль стены безопасности, которая разделяет повстанцев и королевских солдат на обширной пустынной территории.

Источник в марокканском правительстве заявил, что Рабат обеспокоен активностью фронта ПОЛИСАРИО вблизи района Гергерат.

«Атака не повлияла на магистральную дорогу, движение транспорта не нарушено», — рассказал высокопоставленный чиновник.

Речь идет о трассе между Марокко и Мавританией, по ней проходит транзит продуктов и топлива между двумя государствами.

Западная Сахара до сих пор считается спорной территорией, на которую претендуют власти Рабата и военно-политическая организация «Фронт ПОЛИСАРИО», представляющая местных жителей.

В ноябре 2020 года Марокко направило войска в охраняемую ООН буферную зону Гергерат, чтобы вновь открыть ключевую дорогу, ведущую в Мавританию. В ответ повстанцы обвинили королевство в нарушении условий режима прекращения огня от 1991 года. Теперь между сторонами конфликта периодически происходят взаимные артобстрелы.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Западная Сахара стала разменной монетой в руках Рабата.