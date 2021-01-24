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Молодой лев выбежал из вольера в город в дагестанском Хасавюрте

Молодой лев выбежал из вольера в город в дагестанском Хасавюрте

Махачкала, 24 января. По улицам дагестанского Хасавюрта разгуливал девятимесячный львенок. Как выяснил ФАН, хищник принадлежит одному из местных жителей, который забыл плотно запереть калитку после кормления зверя.

Как сообщили журналистам в республиканском МВД, хозяин животного был установлен и доставлен в городской отдел полиции. Им оказался 28-летний житель Хасавюрта, который приобрел львенка в зоопарке и держал в специальном вольере. Мужчину пока не стали задерживать.

«Ведется сбор материала для дальнейшего разбирательства и принятия соответствующего процессуального решения», – уточнили в ведомстве.

По словам хозяина животного, хищника он купил в 2020 году в городе Дербенте. В настоящее время львенок содержится в специальном вольере.

«Льва купил в Дербенте, когда ему было всего три дня. Дал кличку «Муфаса», сам вырастил, сейчас ему девять месяцев. Держу его у себя на даче, там есть специальный вольер», – рассказал ФАН мужчина.

Он объяснил, что животное оказалось в оживленной части города из-за плохо запертой калитки вольера. Львенок не успел отойти далеко, никого не тронул, и оперативно был возвращен в клетку.

«Я находился дома, когда мне позвонили и сказали, что Муфаса разгуливает по городу. Я сразу же выехал, нашел его и запер обратно в вольере. Сколько времени он гулял, я не знаю, но далеко он не ушел – я его обнаружил примерно в 300 метрах о места, откуда он сбежал. После того, как я его покормил, не до конца закрыл калитку, поэтому он смог выбраться», – отметил собеседник агентства.

Ранее ФАН сообщал, что на дагестанском побережье Каспийского моря были обнаружены трупы 300 мертвых тюленей. Ученые устанавливают причины их гибели, называя среди возможных даже COVID-19.

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