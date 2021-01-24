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Международный суд отложил слушания по делу о территориальном споре Венесуэлы и Гайаны

Международный суд отложил слушания по делу о территориальном споре Венесуэлы и Гайаны

Гаага, 24 января. Международный суд ООН отложил слушание по делу о территориальном споре между Венесуэлой и Гайаной о регионе Гайана-Эсекиба. Это было сделано по просьбе правительства Венесуэлы, сообщила вице-президент Делси Родригес на своей странице Twitter .

В ходе слушаний предполагалось обсудить вердикт суда от 18 декабря 2020 года по иску, возбужденному Гайаной против Венесуэлы.

Правительство Мадуро 21 января попросило отложить слушание до апреля 2021 года, а также провести его в очной форме. Правительство Венесуэлы считает, что единственный действенный способ разрешения этого территориального спора – это применение Женевского соглашения 1966 года.

7 января Николас Мадуро отправил сообщению председателю Международного суда с требованием гарантировать народу Венесуэлы право отстоять территориальное единство страны. Венесуэлы претендует на суверенитет над регионом Гайана-Эсекиба, который богат нефтью и лесными ресурсами, а также полезными ископаемыми.

В начале января правительство Венесуэлы сообщило о начале добыче нефти в территориальных водах, относящихся к спорному региону. Кроме того, Венесуэла назвала совместные военные учения Гайаны и США «провокацией» и «угрозой».

Читать о территориальном споре между Гайаной и Венесуэлой

Гайана-Эсекиба — спорная территория на западе Гайаны. Правительство Венесуэлы настаивает на прямы переговорах для определения суверенитета этой территории, однако Гайана настаивает на своем суверенитете в рамках решения трибунала в Париже в 1899 году.

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