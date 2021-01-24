Международный суд отложил слушания по делу о территориальном споре Венесуэлы и Гайаны

Гаага, 24 января. Международный суд ООН отложил слушание по делу о территориальном споре между Венесуэлой и Гайаной о регионе Гайана-Эсекиба. Это было сделано по просьбе правительства Венесуэлы, сообщила вице-президент Делси Родригес на своей странице Twitter .

В ходе слушаний предполагалось обсудить вердикт суда от 18 декабря 2020 года по иску, возбужденному Гайаной против Венесуэлы.

1/2Hemos sido informados oficialmente x la Corte Internacional de Justicia, q a solicitud de Venezuela, ha diferido para el viernes 26/02/2021, una videoconferencia con Guyana y Venezuela para aspectos prcocedimentales en virtud de la situación derivada dela decisión de 18/12/21 — Delcy Rodríguez (@drodriven2) January 23, 2021

Правительство Мадуро 21 января попросило отложить слушание до апреля 2021 года, а также провести его в очной форме. Правительство Венесуэлы считает, что единственный действенный способ разрешения этого территориального спора – это применение Женевского соглашения 1966 года.

7 января Николас Мадуро отправил сообщению председателю Международного суда с требованием гарантировать народу Венесуэлы право отстоять территориальное единство страны. Венесуэлы претендует на суверенитет над регионом Гайана-Эсекиба, который богат нефтью и лесными ресурсами, а также полезными ископаемыми.

Así confiesa EEUU su participación cómplice en la conspiración que pretende arrebatarle el territorio de la Guayana Esequiba a Venezuela. Ampara los intereses rapaces de la transnacional petrolera @exxonmobil e instrumentaliza a Guyana por oscuras pretensiones corporativas. https://t.co/EFxtjdsDs1 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 11, 2021

В начале января правительство Венесуэлы сообщило о начале добыче нефти в территориальных водах, относящихся к спорному региону. Кроме того, Венесуэла назвала совместные военные учения Гайаны и США «провокацией» и «угрозой».

Гайана-Эсекиба — спорная территория на западе Гайаны. Правительство Венесуэлы настаивает на прямы переговорах для определения суверенитета этой территории, однако Гайана настаивает на своем суверенитете в рамках решения трибунала в Париже в 1899 году.