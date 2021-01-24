Совфед России указал на причастность спецслужб Запада к незаконным акциям

Москва, 24 января. Западные спецслужбы принимали участие в организации незаконных митингов, которые прошли на территории России 23 января. Об этом сообщил член Совфеда РФ Андрей Климов.

По словам сенатора, профильная комиссия Совета Федерации располагает информацией о причастности зарубежных специальных служб к организации незаконных мероприятий на территории страны.

«Прикрываясь детьми, на самом деле реализовывались проекты, которые сочинялись далеко за пределами России», — заявил политик.

Андрей Климов подчеркнул, что указанные проекты не имеют ничего общего со стабильным развитием российского государства.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в МИД РФ возмущены поддержкой протестов в России.