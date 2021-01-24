В Севастополе запускают проект по оказанию помощи бездомным животным

В Севастополе появится служба спасения животных. Стоимость проекта ― три миллиона рублей. Идея создания такой организации у волонтеров назревала долгие годы, ведь именно они последние десять лет спасают животных, оказавшихся в кризисной ситуации в городе.

В комментарии ФАН руководитель проекта Ирина Коробова, которая стала одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов, рассказала о своей идее.

По ее словам, в Севастополе нет ни государственных, ни частных служб, которые имели бы схожий функционал. Поэтому если животное пострадало на дороге или оказалось в критическом положении, то на помощь ему смогут прийти только добровольцы.

«Но добровольцы ― это люди, которые могут посвятить себя спасению жизней лишь в свободное от основной работы время. А как вы сами понимаете, во многих экстренных случаях счет идет на часы и минуты... Мы хотим оказывать помощь более организовано и структурировано, с поддержкой Фонда президентских грантов такая возможность у нас появилась», ― заявила Коробова.

Добровольцы говорят, что проект направлен прежде всего на оказание помощи жителям Севастополя, которые становятся свидетелями происшествий, связанных с животными, хотят оказать им помощь, но попадают в патовую ситуацию и остаются один на один с возникшей проблемой. Дело в том, что городские службы не занимаются подобными вызовами и перенаправляют звонки на волонтеров фонда.

«В проекте будет организована единая федеральная линия службы спасения животных по Севастополю, куда сможет обратиться любой житель города и сообщить о проблеме с животными. Операторы окажут необходимую консультацию, если речь будет идти не об экстренных случаях. Если звонок будет связан с нарушением закона в отношении животных, операторы переведут его на юриста фонда, который окажет необходимую юридическую поддержку. В случае экстренного вызова, связанного с обнаружением травмированного животного либо животного, попавшего в ловушки городской среды, на место выедут работники службы спасения для оказания необходимой помощи и доставки животного в ветеринарную клинику», ― добавила Ирина Коробова.

Команда волонтеров состоит из людей с многолетним опытом спасения животных. Они занимаются этой деятельностью более десяти лет и за это время спасли тысячи пострадавших животных.

«Мы очень рассчитываем на поддержку городских властей в организации работы, ведь мы ― это команда девушек-волонтеров, которые готовы взять на себя обязательства, работать и решать немаловажную составляющую части процессов городской среды», ― говорит руководитель службы спасения животных.

Интересно, что фонд выделяет средства на совершенно разные проекты, но в то же время объективно несущие пользу обществу.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе пересмотрят условия передержки собак после жуткого инцидента в местном приюте.