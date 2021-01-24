Травматолог рассказал о легкой форме травмы блогера и рэпера Давида Манукяна

Блогер, рэпер Давид Манукян, он же Дава, стал участником проекта Первого канала «Танцы со звездами». В СМИ появилась информация о том, что артист получил травму во время репетиции своего номера. Спортивный врач, травматолог Артем Катулин в беседе с ФАН рассказал о возможном лечении травм у участника шоу.

Как стало известно, у Манукяна вылетело плечо из сустава. Сейчас он находится в одной из московских клиник. По мнению спортивного эксперта, подобные травмы, если отсутствуют какие-либо отягчающие обстоятельства, незначительны, но требуют пристального внимания со стороны врачей.

«Если травма ничем не отягощается, то вправление вывиха занимает некоторое время, обычно это происходит в пределах 30 минут. Затем требуется стабилизирующая повязка на месяц», — отмечает Катулин.

На данный момент информации о том, сможет ли Давид Манукян продолжить участие в проекте, нет. В свою очередь, травматолог Артем Катулин полагает, что в случае легкой формы подобной травмы человек может участвовать в спортивных танцах, однако это может привести к плачевным последствиям.

«Если человек сочтет нужным выступать, то он может выйти на соревнования хоть на следующий день. Но получение травмы может повториться, а в дальнейшем это приведет к привычному вывиху, что гарантировано повлечет за собой операцию. Адекватный доктор скажет, что месяц после травмы необходимо ходить в повязке», — подытожил специалист.

О дальнейшей судьбе Давы и его участии в танцевальном телепроекте станет известно позже. Однако многие поклонники проекта не будут сильно расстраиваться, если он покинет шоу, так как считают его участие несправедливым.