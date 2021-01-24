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Оппозиция Бразилии вышла на акции протеста против президента Болсонару

Оппозиция Бразилии вышла на акции протеста против президента Болсонару

Бразилиа, 24 января. Оппозиция, профсоюзы и общественные организации провели в субботу, 23 января, масштабные акции протеста против действующего президента страны Жаира Болсонару. Из-за эпидемиологических ограничений митинги состоялись в формате авто- и велопробегов, сообщает бразильское новостное агентство G1.

Масштабные автопробеги прошли в столице страны, городе Бразилиа, а также Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Куритибе и Сан-Луисе, где образовались многокилометровые пробки. Протестующие везли флаги и баннеры с надписями «Долой Болсонару», «Импичмент сейчас!» и «Вакцину сейчас!». В общей сложности акции охватили 50 населенных пунктов по всей стране.

Участники протестов недовольны политикой федеральных властей в области здравоохранения и экономики. Митингующие требуют возобновить экстренные выплаты в рамках программы поддержки наименее обеспеченных слоев населения, а также немедленной отставки президента страны Жаира Болсонару. Они требуют, что глава государства понес ответственность за коллапс системы здравоохранения в штате Амазонас и задержку в поставках вакцин от коронавируса.

Читать о коллапсе здравоохранения в штате Амазонас

В качестве организаторов выступили «Партия трудящихся» (PT), Коммунистическая партия Бразилии (PCdoB), «Партия социализма и свободы» (PSOL), Национальный центральный профсоюз (CUT), а также общественные организации «Национальный союз студентов» и «Движение безземельных».

«Мы проводим мобилизацию по всей стране, чтобы добиться всеобщей вакцинации, оказания экстренной помощи. Мы боремся за импичмент Болсонару. Идите в бой, организуя демонстрации в вашем городе», — призвала президент крупнейшей оппозиционной «Партии трудящихся» Глейси Хоффман.

Правые политические организации «Движение за свободную Бразилию» и «Выходи на улицу», которые в 2016 году выступали за отставку президента Дилмы Руссеф, также планируют 24 января провести акции за импичмент Жаира Болсонару.

Согласно последнему исследованию Datafolha, уровень общественного недовольства политикой президента вырос до 40%, — однако 53% населения выступают против импичмента Болсонару.

Главное претензией населения Бразилии к президенту остается провал политики по борьбе с пандемией коронавируса и экономический коллапс на фоне болезни. По официальным данным, с начала пандемии в Бразилии было зарегистрировано 8,82 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 216 тысяч летальных исходов.

В рамках прямой поддержки населения новые социальные пособия в размере 115 долларов получили 68 миллионов бразильцев. В 2021 году правительство отказалось продлевать программу по финансовым соображениям.

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