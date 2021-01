Оппозиция Бразилии вышла на акции протеста против президента Болсонару

Бразилиа, 24 января. Оппозиция, профсоюзы и общественные организации провели в субботу, 23 января, масштабные акции протеста против действующего президента страны Жаира Болсонару. Из-за эпидемиологических ограничений митинги состоялись в формате авто- и велопробегов, сообщает бразильское новостное агентство G1.

Follow #CarreataForaBolsonaro and #ForaBolsonaro for videos/photos of today’s nationwide protests calling for the impeachment of the far right president. pic.twitter.com/lAhR8ZOPAr — Brasil Wire (@BrasilWire) January 24, 2021

#Brazil: Hundreds of cars procession protesting for Bolsonaro impeachment in Varginha, Minas Gerais, today. There are protests in several cities across the country.#CarreataForaBolsonaro #VacinaEImpeachmentJa



Video: Ezequiel Genesis via @brasildefato pic.twitter.com/mM2aG5oClD — xinirim (@PersonalEscrito) January 23, 2021

Масштабные автопробеги прошли в столице страны, городе Бразилиа, а также Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Куритибе и Сан-Луисе, где образовались многокилометровые пробки. Протестующие везли флаги и баннеры с надписями «Долой Болсонару», «Импичмент сейчас!» и «Вакцину сейчас!». В общей сложности акции охватили 50 населенных пунктов по всей стране.

Rio de Janeiro mostrou a força do Fora Bolsonaro nesse sábado #CarreataForaBolsonaro pic.twitter.com/iMG14FSuJN — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) January 23, 2021

Carreata pelo "Fora Bolsonaro" em Varginha (MG)



Fotos: Ezequiel Genesis pic.twitter.com/5FZwyWyCYs — Brasil de Fato (em ????) (@brasildefato) January 23, 2021

Участники протестов недовольны политикой федеральных властей в области здравоохранения и экономики. Митингующие требуют возобновить экстренные выплаты в рамках программы поддержки наименее обеспеченных слоев населения, а также немедленной отставки президента страны Жаира Болсонару. Они требуют, что глава государства понес ответственность за коллапс системы здравоохранения в штате Амазонас и задержку в поставках вакцин от коронавируса.

В качестве организаторов выступили «Партия трудящихся» (PT), Коммунистическая партия Бразилии (PCdoB), «Партия социализма и свободы» (PSOL), Национальный центральный профсоюз (CUT), а также общественные организации «Национальный союз студентов» и «Движение безземельных».

«Мы проводим мобилизацию по всей стране, чтобы добиться всеобщей вакцинации, оказания экстренной помощи. Мы боремся за импичмент Болсонару. Идите в бой, организуя демонстрации в вашем городе», — призвала президент крупнейшей оппозиционной «Партии трудящихся» Глейси Хоффман.

Estamos aqui em Brasília na carreata pela vida e pelo impeachment de Bolsonaro! Queremos vacina e auxílio emergencial para o povo! pic.twitter.com/rTBzTs7v6s — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 23, 2021

Правые политические организации «Движение за свободную Бразилию» и «Выходи на улицу», которые в 2016 году выступали за отставку президента Дилмы Руссеф, также планируют 24 января провести акции за импичмент Жаира Болсонару.

Согласно последнему исследованию Datafolha, уровень общественного недовольства политикой президента вырос до 40%, — однако 53% населения выступают против импичмента Болсонару.

Главное претензией населения Бразилии к президенту остается провал политики по борьбе с пандемией коронавируса и экономический коллапс на фоне болезни. По официальным данным, с начала пандемии в Бразилии было зарегистрировано 8,82 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 216 тысяч летальных исходов.

В рамках прямой поддержки населения новые социальные пособия в размере 115 долларов получили 68 миллионов бразильцев. В 2021 году правительство отказалось продлевать программу по финансовым соображениям.