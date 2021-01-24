Новая волна либеральной цензуры в США ведет к удалению независимых сайтов

Действия правительства по лишению права на свободу слова тех, кто имеет смелость сомневаться в результатах голосования, являются нарушением фундаментальных свобод граждан и Конституции США. Об этом корреспонденту ФАН заявила популярная радиоведущая и медиаменеджер из США Сара Уэстолл.

В октябре 2020 года видеохостинг YouTube без предупреждения удалил 17 крупнейших каналов консервативных блогеров и журналистов, что привело к подаче исков в суд штата Калифорния. В иске против YouTube и Google отмечается, что общая аудитория удаленных каналов превышала 4,5 млн подписчиков, а совокупное число просмотров составляло более 771 млн. Среди удаленных каналов был и канал Сары Уэстолл.

На этом война против независимых американских СМИ не закончилась. 11 января крупнейший американский сервис хостинга и доменных имен GoDaddy Inc, обслуживающий более 20 млн клиентов, без предупреждения удалил со своего хостинга ее сайт, заблокировав доступ к панели управления и к доменному имени.

В переписке с GoDaddy Уэстолл выяснила, что решение о закрытии ее сайта было принято неким «подразделением федеральных преступлений GoDaddy».

«Похоже, это означает, что это было требованием государственных органов, а не самого GoDaddy, — считает Сара Уэстолл. — Я не верю, что я нарушила какие-либо правила [хостинга]. Я считаю, что мой сайт был закрыт по политическим причинам — слишком много людей приходили туда за информацией».

Все это происходит именно сейчас из-за целенаправленной политики по отключению лидеров мнений, которые не согласны с общей информационной повесткой, уверена Уэстолл.

«Кроме того, был закрыт крупнейший сайт оружейного форума, — продолжила рассуждения радиоведущая. — Я также знаю, что Google сильно усложнил поиск сайтов, не соответствующих той повестке, которую они хотят продвигать. Многие сайты потеряли 99% своего трафика. Хотя Google сильно затруднял поиск моего сайта, он все еще получал большой объем трафика. Я полагаю, им не понравилось, что их первоначальные усилия не привели к закрытию ресурса. Я знаю, что есть и другие сайты, которые не были закрыты, но подверглись серьезным атакам, замедляющим работу до такой степени, что их невозможно использовать».

Уэстолл обратилась к бывшему заместителю шерифа и эксперту по кибербезопасности Джону Марку Дугану, которого правительство США вынудило бежать из страны из-за его расследований в отношении собственного шерифа, связанного с педофилом Джеффри Эпштейном.

Дугану удалось получить резервную копию сайта и разместить его в другой доменной зоне и на другом хостинге за пределами США.

«GoDaddy сделали с сайтом Сары примерно то же самое, что сделали несколько лет назад и с моим сайтом PBSOTalk.com, на котором любой человек, сохраняя анонимность, мог сообщить о противоправных действиях со стороны силовых структур. Тогда они так же отняли имя у моего сайта, — провел аналогию Джон. — Я внимательно просмотрел сайт Сары и не нашел ничего, что можно было бы рассматривать как нарушение условий пользования сервисом. Я пришел к мнению, что они поступили так с ней только потому, что она придерживается консервативных взглядов».

Везде люди очень разочарованы, когда идет подавление свободы слова, отмечает Уэстолл. Есть первая поправка к Конституции США, и большинство считает, что это критический элемент, необходимый для существования свободы и цивилизованного общества. Без свободы слова страна в конечном итоге перестанет быть республикой, уверена общественный деятель.

«Например, большинство считает выборы фиктивными и сфальсифицированными, — поделилась своим наблюдением Сара Уэстолл. — Если бы у нас была свобода слова, эти вопросы можно было бы обсуждать и находить решения. Но нынешняя обстановка заставляет замолчать любого, кто ставит под сомнение выборы. Это противоречит свободе. Победитель выборов должен быть уверен в результатах и не должен закрывать рты тем, кто задает вопросы».

По мнению собеседницы ФАН, проблем становится только больше, когда людям не позволяют задавать вопросы и сомневаться в государственной пропаганде правительства.

«Наша Конституция призвана защищать граждан от правительства, а не наоборот, — считает радиоведущая. — Правительства на протяжении всей истории превращались в тирании, и Конституция защищала от этого».

В итоге самым простым решением оказалось перенести сайт из США, хотя и внутри страны наверняка есть безопасные поставщики услуг хостинга, независимые от политики. Но если федеральное правительство само требует удаления сайта, то это единственный выход, объяснила медиаменеджер.

«К сожалению, наше правительство решило проигнорировать Конституцию, и делает это уже слишком долго. Похоже, у них есть какой-то свой план в отношении нашей страны. Меня очень беспокоит, что мы движемся по дороге, с которой мы не сможем вернуться», — резюмировала Уэстолл.

После подключения юристов GoDaddy на 48 часов возобновило работу сайта, но все равно продолжает удерживать доменное имя и не позволяет его перенести.

В последние месяцы в США набирает обороты начатая некоторое время назад борьба со свободой слова и независимыми источниками информации. Удаляются без объяснения причин не только десятки и даже сотни тысяч аккаунтов простых пользователей в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, и на других платформах.

Цифровой зачистке были подвергнуты даже аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа, а альтернативные соцсети, такие как Parler или Gab, испытывают беспрецедентное давление и находятся на грани уничтожения. Принимая во внимание тот факт, что удаляются аккаунты исключительно республиканцев, поддерживающих Трампа или разделяющих традиционные ценности, можно уверенно говорить о наступлении эпохи либеральной цензуры.