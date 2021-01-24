Сальвадор стал первой страной Центральной Америки, победившей малярию

Сан-Сальвадор, 24 января. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила: Сальвадор стал первой страной в Центральной Америке, победившей малярию. Об этом сообщило сальвадорское издание Noticias SIN.

На встрече с министром здравоохранения Сальвадора Франциско Алаби директор Всемирной программы ВОЗ по борьбе с малярией Педро Луис Алонсо выразил благодарность властям центральноамериканской страны за успех в борьбе с эпидемией.

«На фоне худшей пандемии за 100 лет Сальвадор достиг одного из самых крупных успехов в области здравоохранения благодаря тому, что правительство прилагает усилия для защиты жизни сальвадорцев», — объявил глава Минздрава Сальвадора.

#NACIONALES El programa de prevención y control de la enfermedad desarrollado por el Ministerio de Salud ha sido intenso.https://t.co/AIfhRSfE1F — Diario Digital Cronio (@croniosv) January 23, 2021

Малярия — опасное инфекционное заболевание, вызываемое одноклеточными паразитами. Инфекция передается человеку при укусах самок комаров рода Anopheles, которые широко распространены в Центральной Америке.

По оценкам ВОЗ, каждый год малярией заболевают около 200 миллионов человек. В 2018 году во всем мире от инфекции умерли более 400 тысяч человек. C 2017 года в Сальвадоре не было выявлено ни одного местного случая заражения малярией. В Латинской Америке лидерами по заболеваемости остаются Венесуэла, Бразилия, Колумбия, Перу и Гайана.