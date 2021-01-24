В Госдуме назвали манипуляцией статью Die Welt об «угольной монополии» России

Немецкое издание Die Welt сообщило якобы о намерении России стать главным поставщиком угля, когда план по переходу на возобновляемые источники энергии в мире провалится. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат Дмитрий Ионин указал в комментарии ФАН на манипулятивный характер статьи, напомнив, что РФ постепенно отказывается от угля как от уходящего ресурса, более дорогого и вредного.

«Угольная монополия»

Журналисты Die Welt уверяют, что пока весь мир пытается сократить вредные выбросы в атмосферу и перейти на возобновляемые источники энергии, Россия якобы делает ставку на уголь, игнорируя международные усилия по защите климата и не заботясь о здоровье собственных граждан.

Эксперты отмечают, что Москва намерена стать главным поставщиком угля, когда план по переходу на возобновляемые источники энергии провалится. Журналисты сообщают, что добыча угля с 2000 года увеличилась на 70 %, в том числе и потому, что «для России задача по сохранению окружающей среды и климата не играет никакой роли, как и здоровье ее собственных граждан».

Газификация и «СП-2»

Ионин опроверг предположения журналистов о возврате России к угольной энергетике. По словам депутата, либо у Die Welt эксперты ничего не понимают в энергетике, либо это очередное манипулирование в рамках переговоров, которые идут по экологическим соглашениям сегодня в мире.

«Россия не делает ставку на уголь, это объективно уходящий ресурс, более дорогой и вредный, чем газ. Зачем нам возвращаться в каменный век и заниматься углем — совершенно непонятно. Именно поэтому у нас в мае был выпущен указ президента о внутренней газификации без привлечения средств населения», — напомнил парламентарий.

Согласно указу, снабжающие организации будут подводить газ к населенным пунктам и стимулировать рост внутреннего потребления, в том числе замену угольных котельных на котельные газоблочные, как более эффективные и менее затратные.

«Замещение угля на газ уже идет внутри страны. Мы понимаем, что чище и экономнее работать на газе. Поэтому я не понимаю, откуда версия, что мы станем экспортерами угля, если мы сами от него отказываемся», — удивился собеседник Федерального агентства новостей.

Ионин напомнил, что Россия реализует международные газовые проекты, в том числе «Северный поток — 2», который ряд западных стран активно пытаются «задушить». Россия увеличила добычу угля по сравнению с 2000 годом, потому что есть необходимость внутреннего потребления. Однако статистика железнодорожных перевозок показывает значительное сокращение транспортировки угля за счет того, что страна пошла по пути внутренней газификации, отметил депутат.

Провал альтернативных источников

Ионин также прокомментировал опасения журналистов о том, что проекты с альтернативными источниками энергии могут провалиться. По словам депутата, в этом случае будет логичнее вернуться к газовым проектам России, а также к водородной энергетике.

«Если будут провалы тех проектов, которые пытаются европейские страны реализовывать, то это будет возврат к газовым и водородным проектам, а никак не к углю. Его физически везти с Кузбасса в Скандинавию глупо — только посчитайте! Либо у данного издания так себе эксперты, которые ничего не понимают в энергетике, либо это очередное манипулирование в рамках переговоров, которые идут по экологическим соглашениям сегодня в мире», — заключил депутат.

Ранее оператор Nord Stream AG сообщил, что загрузка газопровода «Северный поток» в 2020 году оказалась выше показателя предыдущих лет.