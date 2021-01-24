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Экономика

В Госдуме назвали манипуляцией статью Die Welt об «угольной монополии» России

В Госдуме назвали манипуляцией статью Die Welt об «угольной монополии» России

Немецкое издание Die Welt сообщило якобы о намерении России стать главным поставщиком угля, когда план по переходу на возобновляемые источники энергии в мире провалится. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат Дмитрий Ионин указал в комментарии ФАН на манипулятивный характер статьи, напомнив, что РФ постепенно отказывается от угля как от уходящего ресурса, более дорогого и вредного.

«Угольная монополия»

Журналисты Die Welt уверяют, что пока весь мир пытается сократить вредные выбросы в атмосферу и перейти на возобновляемые источники энергии, Россия якобы делает ставку на уголь, игнорируя международные усилия по защите климата и не заботясь о здоровье собственных граждан.

Эксперты отмечают, что Москва намерена стать главным поставщиком угля, когда план по переходу на возобновляемые источники энергии провалится. Журналисты сообщают, что добыча угля с 2000 года увеличилась на 70 %, в том числе и потому, что «для России задача по сохранению окружающей среды и климата не играет никакой роли, как и здоровье ее собственных граждан».

В Госдуме назвали манипуляцией статью Die Welt об «угольной монополии» России

Газификация и «СП-2»

Ионин опроверг предположения журналистов о возврате России к угольной энергетике. По словам депутата, либо у Die Welt эксперты ничего не понимают в энергетике, либо это очередное манипулирование в рамках переговоров, которые идут по экологическим соглашениям сегодня в мире.

«Россия не делает ставку на уголь, это объективно уходящий ресурс, более дорогой и вредный, чем газ. Зачем нам возвращаться в каменный век и заниматься углем — совершенно непонятно. Именно поэтому у нас в мае был выпущен указ президента о внутренней газификации без привлечения средств населения», — напомнил парламентарий.

В Госдуме назвали манипуляцией статью Die Welt об «угольной монополии» России

Согласно указу, снабжающие организации будут подводить газ к населенным пунктам и стимулировать рост внутреннего потребления, в том числе замену угольных котельных на котельные газоблочные, как более эффективные и менее затратные.

«Замещение угля на газ уже идет внутри страны. Мы понимаем, что чище и экономнее работать на газе. Поэтому я не понимаю, откуда версия, что мы станем экспортерами угля, если мы сами от него отказываемся», — удивился собеседник Федерального агентства новостей.

Ионин напомнил, что Россия реализует международные газовые проекты, в том числе «Северный поток — 2», который ряд западных стран активно пытаются «задушить». Россия увеличила добычу угля по сравнению с 2000 годом, потому что есть необходимость внутреннего потребления. Однако статистика железнодорожных перевозок показывает значительное сокращение транспортировки угля за счет того, что страна пошла по пути внутренней газификации, отметил депутат.

В Госдуме назвали манипуляцией статью Die Welt об «угольной монополии» России

Провал альтернативных источников

Ионин также прокомментировал опасения журналистов о том, что проекты с альтернативными источниками энергии могут провалиться. По словам депутата, в этом случае будет логичнее вернуться к газовым проектам России, а также к водородной энергетике.

«Если будут провалы тех проектов, которые пытаются европейские страны реализовывать, то это будет возврат к газовым и водородным проектам, а никак не к углю. Его физически везти с Кузбасса в Скандинавию глупо — только посчитайте! Либо у данного издания так себе эксперты, которые ничего не понимают в энергетике, либо это очередное манипулирование в рамках переговоров, которые идут по экологическим соглашениям сегодня в мире», — заключил депутат.

Ранее оператор Nord Stream AG сообщил, что загрузка газопровода «Северный поток» в 2020 году оказалась выше показателя предыдущих лет.

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