Основную часть сельхозтехники в Дагестане фермеры приобрели на собственные деньги

Махачкала, 24 января. В 2020 году в Дагестане закуплено более 400 единиц сельскохозяйственной техники почти на 600 миллионов рублей, сообщили ФАН в региональном Минсельхозпроде. Свыше 300 машин и агрегатов фермеры республики приобрели на собственные средства.

По данным аграрного ведомства, в прошлом году в Дагестане было приобретено на 70% больше сельхозтехники, чем годом ранее. При этом ее общая стоимость выросла на половину.

«В 2020 году технической модернизацией было охвачено 114 хозяйств 29 районов республики, которыми закуплено 402 единицы сельскохозяйственной техники. Ее общая стоимость составила 591,4 миллиона рублей, что на 206,3 миллиона или на 54% больше, чем в 2019 году», – отметили в региональном Минсельхозе.

Там уточнили, что аграриями было закуплено более 100 тракторов, 14 зерноуборочных комбайнов, а также машины для внесения минеральных удобрений, высокотехнологичной обработки почвы, заготовки кормов и выполнения мелиоративных работ.

В ведомстве пояснили, что техника, как правило, приобретается полностью за счет собственных средств фермеров, а также при помощи механизмов государственной поддержки – льготного лизинга и субсидирования покупки из республиканского бюджета. Основная масса машин в прошлом году в Дагестане была приобретена самими аграриями.

«Увеличение темпов технической модернизации достигнуто, прежде всего, за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей. В 2020 году хозяйствами по договорам купли-продажи по полной стоимости приобретено 323 единицы техники на 358,8 миллиона рублей», – сообщили в министерстве.

При помощи средств из республиканского бюджета парк сельхозмашин и агрегатов в регионе пополнился 268 единицами, в лизинг было получено еще 60. Соответствующие льготные условия предлагает аграриям АО «Росагролизинг».

«Существенную роль в увеличении закупок за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей сыграли бюджетные ассигнования в сумме 100 миллионов рублей, которые были предусмотрены в республиканском бюджете на субсидирование техники. Эти средства позволили 82 хозяйствам республики закупить 268 единиц остродефицитной сельхозтехники на 202,7 миллиона рублей. На условиях федерального аграрного лизинга приобретено 60 единиц техники на 198,7 миллиона рублей», – добавили в Минсельхозе РД.

Ведомство намерено в 2021 году довести объемы закупок сельхозтехники до 800 миллионов рублей. Приобретенная в прошлом году новая техника позволила создать в сельской местности более 100 рабочих мест. Также с ее помощью регион в текущем году планирует увеличить урожай зерна на более чем шесть тысяч тонн и обеспечить республиканский бюджет дополнительными налоговыми поступлениями в сумме 11 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что Дагестан ведет переговоры о поставках мяса в страны Персидского залива. В 2020 году республика экспортировала мясную продукцию в четыре государства, еще столько же стран проявили интерес и могут начать закупки в наступившем году.