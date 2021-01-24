Депутат Милонов призвал «превратить в ад» жизни распространителей фейков о жертвах на митингах

Распространителей фейковых новостей о жертвах на митинге нужно сажать в тюрьму. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Социальную сеть TikTok, которую активно использует в основном несовершеннолетнее население нашей страны, заполонили дезинформационные и провокационные видео, где рассказывается о «жертвах митингов»: они якобы сражались за свободу и будущее, за это им даже пришлось «умереть».

Так сервис распространил канал под названием I_love_you_sister, на котором было опубликовано видео с девушкой, оплакивающей свою сестру.

«Сегодня в Москве был митинг. Моя сестра Лиза пошла туда… Ее избили до смерти… Через неделю похороны», — гласила подпись.

Большую популярность набрала запись канала nutakoe20, сообщавшая о зверском убийстве «оппозиционера» Виталия Цаля.

«После нападения сотрудниками полиции Виталий Цаль скончался в районной поликлинике. Помню тебя, брат, и никогда не забуду. Это последнее его фото. Распространите, он бы очень этого хотел», — написали в Сети.

Запись набрала больше 40 тысяч лайков и пару тысяч недовольных комментариев. Пользователи даже не удосужились проверить информацию. С блогером на самом деле все в порядке — он активен в социальных сетях. А фото, используемое в видео, на самом деле из личного архива Цаля. Он сделал его летом после операции по исправлению перегородки носа.

Виталий Милонов считает, что контрольно-надзорные органы должны быстро находить подобную информацию и удалять ее. Также депутат уверен, к соцсети TikTok должны быть выдвинуты серьезные требования по контролю контента.

«Здесь наши надзорные ведомства должны оперативно реагировать — блокировать тех, кто распространяет эту информацию. Мы должны бороться с платформой, размещающей недостоверную информацию. Надо помнить, что администраторы соцсети будут заявлять о своей невиновности, что они всего лишь предоставляют место. Нужно вспомнить Facebook, который активно блокировал пользователей и информацию во время выборов. Россия должна поступать так же, ведь у нас ситуация случилась еще хуже», — считает Милонов.

Депутат призвал сурово наказывать провокаторов, ведь распространяемые сообщения наносят огромной урон стране, провоцируя граждан на новые митинги.

«Необходимо найти тех, кто информацию распространяет. Эти сообщения заходят в Сеть через определенных людей. Они известны. Их можно отследить и все выяснить. Организаторов, вбрасывающих это, нужно предельно жестко и очень сурово наказывать. Это серьезно. Это провокация. Этих людей нужно ликвидировать, особенно если они сидят в полугосударствах, типа Украины. Нужно делать так, чтобы их жизнь превратилась в полный ад», — сказал Милонов.

Политик считает, что дезинформаторов нужно наказывать тюрьмой, а не денежными взысканиями.

«Те, кто распространяет такую провокацию, должны подлежать жесткой уголовной ответственности, нужно лишать свободы их, а не давать штрафчики. Это осознанное действие, за него нужно нести ответственность. Это приводит к массовым беспорядкам. В стране достаточно людей, которые верят в эти вбросы и идут потом на митинги», — считает он.

Милонов искренне негодует, почему Алексей Навальный и его штаб используют для своих личных целей детей, которые совершенно не разбираются в политике. Он считает, что Навальный привлекает к митингам несовершеннолетних школьников, так как ими удобно манипулировать.