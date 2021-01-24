Навальный мог «кинуть» западных инвесторов на большие деньги. Колонка Голоса Мордора



Инвестиции — штука рискованная. Особенно если инвестируешь в политику, а советчики только и просят еще больше гонораров, а на самом деле их всех пора давно гнать поганой метлой. Но других советчиков нет, поэтому приходится терпеть этих, слушать их и совершенно ожидаемо попадать впросак.

С политическими инвестициями у Запада в последнее время не клеится совсем. Сначала был проект «Хуан Гуайдо», в который вложено огромное количество денег и сил, а также развернута самая настоящая рекламная кампания. И этот проект закончился ничем. Гуайдо не смог победить ни на легитимном уровне, ни путем военного переворота.

Попытка переворота была совершенно бездарной и позорно провалилась, а Гуайдо попросту подставил своих хозяев из Госдепа и ЦРУ, которые щедро его спонсировали и даже обеспечили наемниками из американской частной военной компании. Закончилось все тем, что даже Евросоюз, который признал Гуайдо единственным законным президентом Венесуэлы, отозвал свое призвание. Sic transit gloria mundi.

Еще одна крайне неудачная инвестиция — это Светлана Тихановская. Якобы лидер белорусской оппозиции и даже президент страны, за которого «проголосовало 80 процентов избирателей». Фигура абсолютно надутая, никчемная. Девушка, не особо отличающаяся умственными способностями и поэтому лепящая откровенную чушь, да еще и крайне косноязычно. Не нашлось более подходящей кандидатуры на «лидера белорусской оппозиции», поэтому ею стала чуть испуганная и запинающаяся девушка, которую пытаются надуть изо всех сил.

Постоянные встречи с мировыми лидерами, громкие заявления, даже «удостоверение президента Белоруссии», выданное в Великом Княжестве Литовском, как в стародавние времена. А выхлопа — ноль. Ничего не получается. Обещала всеобщую забастовку — нет никакой забастовки, а сами протесты попросту сдулись. Пани Тихановская, наверное, сильно нервничает, ибо чувствует, что ее кураторы очень недовольны, а один из инвесторов в проект «Свободная Беларусь» — Литва — так и вовсе несет ощутимые финансовые потери из-за того, что Белоруссия отказалась от использования порта в Клайпеде для перевалки своих товаров.

И, наконец, еще одна крайне неудачная инвестиция — «берлинский пациент» Алексей Навальный. Проект долгоиграющий, раскручиваемый давно. Денег вложено тоже очень много, правда, Алексей предпочитал тратить эти деньги не на политическую борьбу, а на свою роскошную жизнь. Хорошие автомобили премиум-класса, квартира, дорогая одежда и бесконечные поездки за рубеж, которые сопровождались целыми сериями фотографий в стиле «дольче вита» в Instagram и Twitter.

Надо признать: у Алексея недюжинный талант и, наверное, даже Остап Бендер нашел бы, чему поучиться у главного российского «оппозиционера». Главный талант «берлинского пациента» — это как раз пускать пыль в глаза инвесторам. Те за бугром уверены, что режим в России шатается очень успешно, что протестный актив исчисляется в миллионах, люди готовы в любой момент выйти и снести «кровавый режим». Алексей очень грамотно устраивает настоящую бурю в тазике и демонстрирует ее своим кураторам, мол, вот уже почти-почти. Дайте еще немного денег на новое «расследование», да идейку подкиньте и будьте уверены — режим падет. И кураторы верят.

«Берлинский пациент» исправно получает весомые переводы в биткоинах, которые тратит в свое удовольствие на курортах Италии или Испании, а кураторы уверены в том, что «путинский режим — это колосс на глиняных ногах». И надо еще немножко поднажать. Алексею делается предложение, от которого он не может отказаться: разыграть всю эту дешевую пьеску с «отравлением» ради того, чтобы наконец вывести «миллионы» на улицы российских городов.

Сам Алексей прекрасно понимает, что ничего не выйдет, ему хорошо в пасторальном немецком Ибахе среди красивых пейзажей и овечек с уточками. Но коли назвался груздем, то в кузов лезть необходимо. И он возвращается в Россию. По многим признакам это возвращение больше похоже на депортацию. Наверное, потому что Алексей знает, что, возможно, его арестуют, но кураторам это не особенно интересно: арест — это даже хорошо, так как это еще одна капля бензина в костер протестной активности.

Само собой, арест и происходит. И тут в ход идет артиллерия главного калибра, которая бьет прямо по «дворцу Путина в Геленджике». Старое расследование, немного обработанное рашпилем и очищенное от пыли. Расследование, которое по задумке кураторов должно возбудить российский народ до предела.

Есть одна проблема — не верит нормальный россиянин ни в какой «дворец Путина в Геленджике». А вторая проблема в том, что Навальный сам попался в свою же ловушку, как это часто бывает с жуликами на доверии, обманывающих своих хозяев. Если в таких случаях обычно спрашивают: «Где деньги?», то Алексея спросили: «Где протесты?». И вопрос задан таким тоном, что обязательно надо что-то показать.

Поэтому и брошены были абсолютно все силы на раскрутку субботних акций. Собрать попытались как можно больше народу, такое впечатление, что привлечь собирались даже младенцев-грудничков. Народ окучивали из всех карманных СМИ и соцсетей, окучивали 24 часа в сутки в режиме нон-стоп.

А итог… Жулик — он на то и жулик, чтобы обмануть. Протесты, конечно же, были, но только вот их масштабы совершенно не соответствовали инвестициям. И кураторы это увидели невооруженным глазом. Количественно по всей стране речь могла идти о цифрах, не превышающих 100 тысяч. В стране с населением почти 150 миллионов человек. Надо ли вычислять, сколько это будет в процентах?

И, скорее всего, проект «Навальный» вскоре будет закрыт. Все-таки деньги там считать умеют, а деятельность «берлинского пациента» приносит сплошной и бесконечный убыток. Поговаривают, что будут раскручивать его жену Юлию, но и это очень вряд ли, так как она соучастница всего этого большого мошенничества. Так что, скорее всего, в ближайшее время на оппозиционном горизонте России загорится новая «звезда». И нет гарантий, что это будет не какой-то очередной политический жулик, подобный «берлинскому пациенту».