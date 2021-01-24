Российские ученые создали прототип вакцины от коронавируса в виде капель

Нижний Новгород, 24 января. Ученые Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной разработали вариант мукозальной вакцины против SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что в работе над препаратом специалистам помогали коллеги из Нижегородского университета. Группа исследователей создала прототип вакцины не только против COVID-19, но и против других «актуальных вирусных инфекций».

«На сегодняшний день ученые уже создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной, ВИЧ-инфекции, а также прототип вакцины против коронавирусной инфекции, основанный на оригинальной молекулярной платформе мирового уровня», — говорится в публикации пресс-службы.

Как отметил руководитель лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктор Новиков, разрабатываемая вакцина от коронавируса отличается от других тем, что она мукозальная, то есть представляет собой капли в нос. Они могут быть использованы для профилактики COVID-19 у детей и лиц пожилого возраста.

Другая группа российских ученых недавно нашла способ усилить эффективность антибиотиков. Специалисты из Казанского федерального университета надеются, что их открытие поможет создать более действенные лекарственные препараты.