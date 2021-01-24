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Боливийская компания получила многомиллионный контракт на поставки газа в Бразилию

Боливийская компания получила многомиллионный контракт на поставки газа в Бразилию

Ла-Пас, 24 января. Боливийская YPFB заключила контракт на поставки природного газа в Бразилию. О контракте с бразильской корпорацией Petrobras сообщает агентство El Deber.

Petrobras собирается закупать в Боливии природный газ в объеме до 6 млн кубометров в день. Цена тысячи кубометров природного газа составит 228 долларов. Для сравнения — стоимость природного газа в Европе на пиковом значении в декабре 2020 года составила 199 долларов за тысячу кубометров.

Новый экспортный контракт заключен по ценам на 58% выше установленных в марте 2020 года. По оценке президента YPFB Уилсона Селайи, экспорт газа в соседнюю страну будет ежедневно приносить 48,5 миллионов долларов больше, чем ранее.

Боливийская госкомпания приняла решение нарастить поставки газа в Бразилию на фоне сезонного падения спроса на аргентинском рынке. 2 января YPFB заявила о снижении поставок природного газа в Аргентину с 18 до 14 млн кубометров в сутки в зимний период и с 10 до 8 млн куб м в летний период.

В конце декабря 2020 года президент Боливии Луис Арсе сообщил об обнаружении нового месторождения газа в департаменте Чукисака объемом более 28 млрд куб м. В разработке месторождения примут участие YPFB, голландская компания Shell и аргентинская Pan American Energy.

Ранее президент YPFB заявлял о планах расширения сотрудничества с российским ПАО «Газпром». На конец 2019 года в Боливии было разведано более 253 миллиардов кубических метров доказанных резервов природного газа.

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