Боливийская компания получила многомиллионный контракт на поставки газа в Бразилию

Ла-Пас, 24 января. Боливийская YPFB заключила контракт на поставки природного газа в Бразилию. О контракте с бразильской корпорацией Petrobras сообщает агентство El Deber.

Petrobras собирается закупать в Боливии природный газ в объеме до 6 млн кубометров в день. Цена тысячи кубометров природного газа составит 228 долларов. Для сравнения — стоимость природного газа в Европе на пиковом значении в декабре 2020 года составила 199 долларов за тысячу кубометров.

Новый экспортный контракт заключен по ценам на 58% выше установленных в марте 2020 года. По оценке президента YPFB Уилсона Селайи, экспорт газа в соседнюю страну будет ежедневно приносить 48,5 миллионов долларов больше, чем ранее.

YPFB Y PETROBRAS SUSCRIBEN CONTRATO INTERRUMPIBLE DE

COMPRA VENTA DE GAS NATURAL PARA PERIODO DE VERANO



Lee la nota completa: https://t.co/5RP7iqppdc pic.twitter.com/gTohanzfhb — YPFB Corp. (@YPFB_corp) January 23, 2021

Боливийская госкомпания приняла решение нарастить поставки газа в Бразилию на фоне сезонного падения спроса на аргентинском рынке. 2 января YPFB заявила о снижении поставок природного газа в Аргентину с 18 до 14 млн кубометров в сутки в зимний период и с 10 до 8 млн куб м в летний период.

Anunciamos el descubrimiento de un nuevo megacampo de gas en #Bolivia. Después de 12 años, YPFB encontró esta reserva de un trillón de pies cúbicos, ubicada en #Chuquisaca. El pozo Boicobo Sur-x1 es un regalo de nuestra Pachamama para todas y todos los bolivianos. pic.twitter.com/3CBW4qx21D — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) December 24, 2020

В конце декабря 2020 года президент Боливии Луис Арсе сообщил об обнаружении нового месторождения газа в департаменте Чукисака объемом более 28 млрд куб м. В разработке месторождения примут участие YPFB, голландская компания Shell и аргентинская Pan American Energy.

Ранее президент YPFB заявлял о планах расширения сотрудничества с российским ПАО «Газпром». На конец 2019 года в Боливии было разведано более 253 миллиардов кубических метров доказанных резервов природного газа.