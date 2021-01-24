Голодные киевские пенсионеры: Мы хотим хлеба и мяса

На майдане Незалежности в Киеве в воскресенье 24 января собралась большая толпа пенсионеров и бездомных, вставших в очередь за бесплатным обедом, сообщает корреспондент ФАН с места событий.

Еженедельную раздачу бесплатного обеда в центре города устроили волонтеры католического собора Святого Александра. В очередь за едой собрались несколько сотен голодных киевлян. Нуждающимся выдавали медицинские маски, обрабатывали руки антисептиком, наливали кофе, раздавали бутерброды и коробочки с горячей пищей. Некоторые принимались за обед прямо на месте, другие голодные люди уносили все домой, чтобы разделить порцию на несколько раз или поделиться с близкими.

По словам очевидцев, церковь старается сделать такие акции регулярными. В очередь за едой может встать любой, но 90% — это киевские пенсионеры.

Пенсионерка Татьяна рассказала Федеральному агентству новостей, что только такие социальные акции от церквей и помогают выживать. Собеседница ФАН отметила, что у местных жителей маленькие пенсии, по большей части они находятся за чертой бедности. Сама Татьяна всю жизнь работала на полиграфическом предприятии, но у нее только 2200 гривен пенсии (около 5700 рублей).

«Спасибо благотворителям, что они существуют. Мы хотим хлеба и мяса, но у нас нет денег на еду. Только церковь сейчас помогает едой и одеждой. Так что пока мы выживаем только благодаря им», — заявляет Татьяна, попутно упрекая власти в бездействии и равнодушии к проблемам пенсионеров и неимущих.

Многие пожилые люди боятся камеры, хоть и готовы делиться своей историей и впечатлениями от обедов. Например, Валентина Николаевна говорит, что позволить себе бутерброд с колбасой она не может, а у храма его дают. Женщина стесняется говорить на камеру, потому что ей стыдно, как она выглядит.

«Миленькая, не такой жизни я ожидала на старости лет. Ох, нет, не такой. Стоять в прохудившемся пальто за едой, чтобы поесть хотя бы раз в день. Раньше как было — колбаску могла себе позволить. Ой, как хорошо я жила с мужем и дочкой. Сейчас я одна, не стало моих родненьких, в аварии погибли. Как жить тяжело, как тяжело мне. Пенсия — 1600 гривен, за жилье такие долги большие, ох, деточка, очень большие долги. Спасибо церкви за помощь. Я тут то бутербродик возьму, то одежду какую-то. Я заболела, так никто не поможет. Ложись и умирай, вот и все, вот и все, родненькая. Вот так я и живу, так живу в стране этой», — говорит, утирая слезы пенсионерка.



Корреспондент ФАН пробует взять интервью у пожилого мужчины, но он отказывается разговаривать.

«Что вы! Как можно, чтобы кто-то видел, как я живу. Я просил пенсию мне пересчитать. Одни просьбы, ответа никакого. Я работал в институте спорта, где моя достойная старость? Вот стою за куском хлеба. Все. Не хочу об этом говорить, не могу, идите лучше дальше», — говорит пенсионер.

Примечательно, что кроме бездомных, отошедших подальше, никто на месте ничего не ел. Бездомные на диалог не шли, отворачивались, начинали прятать еду, а некоторые вели себя агрессивно.

«Домой все несут, домой, потому что сейчас кофе и бутербродик — вот тебе завтрак. Коробочку-то все домой несут. Кто делится с близкими, кто дома ест, потому что стыдно, просто стыдно. Нам стыдно так жить», — объяснила ситуацию Валентина Николаевна.

Напомним, что прожиточный минимум в Украине составляет 2189 гривен. Большая часть пенсионеров получает выплату меньше 2000 гривен. Минимальная пенсия в Киеве — 1769 гривен, однако некоторые местные жители утверждают, что получают меньше. Пожилым людям не хватает денег на оплату коммунальных услуг и питание, поэтому подобные акции для многих — единственная возможность получить обед.

Ранее Людмила Денисова, уполномоченная Верховной рады по правам человека, заявляла, что 80% пенсионеров Украины живут за чертой бедности.