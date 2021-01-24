В возрасте 87 лет скончался легендарный американский журналист Ларри Кинг. Он стал популярен после выхода на экраны шоу-программы «Ларри Кинг в прямом эфире», которая шла 25 лет.

Кинг провел более сотни интервью, собеседниками которых становились известные люди. Его уникальная манера общения не оставляла никого равнодушным.

ФАН вспомнил самые нашумевшие интервью знаменитого журналиста.

Владимир Путин

Лидер России прибыл в Соединенные Штаты Америки в 2000 году для того, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН и встретиться с президентом США Биллом Клинтоном.

Ларри Кинг не мог упустить возможность побеседовать с главой России и пригласил его в свое шоу. Тогда все обсуждали гибель подводной лодки «Курск», и первый вопрос был именно об этом. Важной темой встречи также стали российско-американские отношения.

Стивен Хокинг

Английский физик-теоретик становился гостем шоу Ларри Кинга дважды. В 2010 году они встретились впервые, тогда Стивен Хокинг рассказал, что человечество в опасности: загрязнение окружающей среды может погубить весь мир.

После вопросов про мировые проблемы, Ларри Кинг в своей привычной манере стал расспрашивать Хокинга про прекрасный пол. Журналист вспомнил заявление физика шестилетней давности, что самая величайшая тайна Вселенной — женщины. Кинг поинтересовался, удалось ли ему разгадать эту загадку, на что Хокинг задал встречный вопрос: «Кинг был женат восемь раз на семи разных женщинах — не означает ли этот факт победу надежды над опытом?»

Дональд Трамп

Компетентность Ларри Кинга позволила взять интервью у 45-го президента США Дональда Трампа, как сосчитал сам журналист, около 30 раз. В одну из встреч Трамп рассказал, что в Америке дела обстоят не лучшим образом, заявив, что Штаты не смогут стать могущественной экономической державой.

Дональд Трамп позволил себе ярко высказаться об американских СМИ, которые, по его словам, постоянно перевирают его фразы.

Опра Уинфри

Телеведущая и общественный деятель, одна из самых известных женщин Америки, борющаяся за права темнокожих, Опра Уинфри стала гостем шоу Ларри Кинга второй раз в 2013 году. Интервью было похоже на разговор двух приятелей, которые поднимают такие волнующие темы, как расизм.

В 2006 году в шоу Кинга Опра Уинфри заявила, что поддерживает кандидатуру Барака Обамы на предстоящих выборах. После этого эксперты заявили, что именно с помощью ее поддержки Обаме удалось стать главой государства.

Арнольд Шварценеггер

Спустя четверть века Ларри Кинг заявил о закрытии своей программы, это связано с падением рейтингов больше чем на 50%. Его последним гостем стал актер Арнольд Шварценеггер. В эфире 38-й губернатор Калифорнии Шварценеггер презентовал книгу, посвященную телеведущему.

В тот последний эфир с шоу прощались актеры, певцы, политики, а в конце программы на экранах появилась семья легендарного Ларри Кинга.