В Совфеде поддержали законопроект о регулировании суррогатного материнства

Необходимо выработать четкие требования к родителям и суррогатным матерям, исключить возможность коммерческой выгоды и торговли в этой сфере. Об этом ФАН заявила зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Поддерживаю запрет возможности суррогатного материнства для иностранных граждан, — сказала она. — В первую очередь речь идет о защите детей, судьбу которых мы, к сожалению, в случае с иностранными гражданами порой не можем проследить».

Сенатор отметила, что в настоящее время область суррогатного материнства в России имеет много пробелов. По ее мнению, сурматеринство практически не регулируется законодательно, вследствие чего происходит много спорных, даже трагических случаев, когда наносится ущерб здоровью и жизни как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка. Нередко незащищенной стороной остаются биологические родители, заметила парламентарий.

«Необходимо выработать четкие требования к родителям и суррогатным матерям, исключить возможность коммерческой выгоды и торговли в этой сфере, — сказала она. — Задача государства — не допустить злоупотреблений и нарушений прав человека».

Законом должны регулироваться требования ко всем сторонам суррогатного материнства, отношения между участниками, добавила Татьяна Кусайко. По ее словам, также должна быть строго зафиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по состоянию здоровья биологических родителей, когда стоит диагноз бесплодие. Собеседница ФАН уточнила, что эту процедуру нужно проводить по жизненным показаниям, по невозможности выносить ребенка и только гражданам Российской Федерации.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуме разработали законопроект, регулирующий суррогатное материнство.

По мнению автора инициативы, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, разрешение одиноким людям пользоваться услугами суррогатного материнства — это сознательное лишение ребенка права на семью.