Администрация Зеленского надеется на восстановления экономики в 2021 году

Киев, 24 января. Украинская экономика в 2021 году начнет восстанавливаться после спада. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он объяснил, что восстановление национальной экономики будет происходить на фоне постепенного возвращения к росту глобальной экономики. По словам Устенко, украинская экономика во многом зависит от ситуации на внешних рынках.

Киев должен серьезно подойти к выполнению своего «домашнего задания», указал советник главы государства. Как он уточнил, речь идет о создании качественного инвестиционного климата, защите права собственности и совершенствовании судебной системы.

Устенко убежден, что важным стимулом для развития экономики страны будет работа Национального банка Украины (НБУ). Представитель администрации Владимира Зеленского считает, что регулятор в 2021 году продолжит «относительно мягкую монетарную политику».

Пандемия COVID-19 в 2020 году обнажила социально-экономические проблемы Украины. В конце декабря жители регионов стали массово выходить на протестные акции в связи с повышением стоимости коммунальных услуг. Демонстрации продолжаются и по сей день.