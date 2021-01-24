Сирийские власти решительно осудили вмешательство Запада в дела России

Дамаск, 24 января. Сирийское руководство выступило с решительным осуждением вмешательства Запада во внутренние дела РФ. Соответствующее заявление опубликовано представителями МИД Сирии.

Согласно полученной информации, официальный Дамаск осуждает подстрекательскую кампанию западных стран и Соединенных Штатов, направленную на дестабилизацию обстановки на территории Российской Федерации. Об этом проинформировали местные СМИ.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что представители российского МИД раскритиковали подстрекательские действия послов Соединенных Штатов в Москве на фоне незаконных митингов. По мнению дипломатов РФ, последствия такой политики могут негативно повлиять на двусторонние отношения между странами.