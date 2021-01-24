Полицейские США угрожают бунтовщикам расправой

Полиция города Сиэтл в штате Вашингтон намерена жестко расправляться с бунтовщиками, наносящими большой урон городу и бизнесу. Об этом заявил начальник полиции Адриан Диас.

Несколько дней назад протестующие, несогласные с президентством демократа Джо Байдена, устроили страшные погромы в Сиэтле, в результате которых пострадали многочисленные кафе и рестораны. Владельцы заведений столкнулись с выбитыми окнами, кражей имущества и другими неприятными сюрпризами. Жители города и предприниматели обрушились на власти и полицейских за их бездействие и полное отсутствие последствий для преступников.

Глава полиции Адриан Диас, как и его предшественница Кармен Бест, ушедшая в отставку в сентябре, смело заявил об отсутствии поддержки сотрудников правопорядка со стороны государственных чиновников. Мужчина уверен, бунтовщики наносят непоправимые разрушения городу в угоду своим интересам, а не отстаивают мнение.

«20 января эти события не имели никакого смысла. Не было никакой дискуссии о том, за что они сражаются, или о том, что это послание социальной справедливости», — сказал он журналистам.

Также вандалы использовали дымовые канистры и перемещали предметы на проезжую часть для создания барьеров. Кроме того, группа хулиганов, одетых во все черное, сожгла большой американский флаг и разбила окна кофейни «Старбакс». В итоге трое участников беспорядков были арестованы за кражу со взломом, нападение и порчу имущества.

Полицейский признался, что с лета 2020 года по нынешний день были арестованы около 600 протестующих. Многие из них не были привлечены к ответственности из-за опасности распространения коронавируса.

«Теперь бунтовщики будут привлекаться к ответственности в полном объеме. Мы будем над этим работать», — объявил Диас.

Городской прокурор Пит Холмс заявил, что полиция больше не допустит новых разрушений, а американцы, устраивающие погромы, будут строго наказываться, как и раньше. Он опроверг слова Адриана Диаса о новой политике к протестующим, заявив, что ничего об не знает.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что кандидат на пост министра труда США, выдвинутый президентом Джо Байденом, Мартин Уолш в качестве своего личного помощника нанял бывшего уголовника.