Посмотрите на Украину: киевлянин предостерег россиян от незаконных митингов

В Крыму и Севастополе, как и в других регионах России, 23 января некоторые граждане приняли участие в несанкционированных акциях протеста. На полуострове митинги прошли мирно. На улицы вышли несколько групп людей, которые немного потолкались на главной площади в Симферополе и городе-герое, — всего 65 человек, восемь из которых были задержаны.

В комментарии ФАН украинец Виталий К., переехавший в Крым из Киева в 2016 году, рассказал, что думает по поводу несанкционированных митингов, на которые подростков призывают в соцсетях. По его словам, всем жителям России всегда нужно помнить о примере Украины, которая после событий на майдане начала самоуничтожаться.

«В моей стране идет война, в том числе против русского языка — он для меня родной. При этом я знаю украинский язык, который я тоже очень люблю — он очень красивый. Но дело тут в другом. Даже если не брать экономические показатели, учитывая кредиты и подачки «заграничных друзей», то главная проблема вот в чем: люди очень разрознены и обозлены, народ нищает на глазах — это ужасно, сами посмотрите, что стало с Украиной», — сказал Виталий.

Собеседник Федерального агентства новостей отметил, что в 2013-2014 годах все так же начиналось: сначала на майдан вышли недовольные студенты, которых избили полицейские по приказу вышестоящего лица, потом пришли другие митингующие, а среди них были дети, националисты, различные фрики, алкоголики и наркоманы.

«Да, там тогда были и нормальные люди, которые надеялись на светлое будущее на Украине, в своей родной стране. Их обманули лживыми лозунгами и обещаниями. Однако получилось то, что получилось. Вы, думаю, сами знаете не меньше меня. Я уверен, что в России, ни тем более в Крыму, такого не произойдет, потому что тут народ един, вот в чем сила. Я рад, что переехал сюда», — добавил собеседник издания.

По его словам, Россия — сильная и могущественная страна, которая борется за свое процветание и будущее, поэтому собеседник издания советует всем не заниматься провокациями, не вестись на призывы сомнительных людей, а помогать в развитии государства.

Напомним, ранее ФАН рассказывал про крымского ополченца, который ответил экс-президенту Украины Леониду Кравчуку на идею о посещении полуострова.