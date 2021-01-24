Президент России примет участие в Давосском форуме

Москва, 24 января. Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе выступит на Давосском форуме и проведет совещание с правительством, говорится в сообщении телеканала «Россия-1».

Помимо этого, президент пообщается со студентами российских вузов в Татьянин день и посетит музей Великой Отечественной войны в Москве в день освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Онлайн-форум «Давосская неделя» будет проходить с 25 по 29 января. Ежегодное заседание Всемирного экономического форума в Давосе ранее было перенесено на лето. Участники форума встретятся в Сингапуре. Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической обстановки в Европе из-за COVID-19. Как отмечалось, в 2022 году ВЭФ снова вернется на свою площадку в Швейцарию.

Президент РФ Владимир Путин 21 января заявил о сохраняющейся нестабильности в глобальной экономике на фоне пандемии. По словам главы государства, вызовы кризиса требуют оперативных решений.