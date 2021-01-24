Запрет на въезд в США отменен для граждан Ливии, Сирии и Судана

Триполи, 24 января. Жители Ливии смогут беспрепятственно посещать Соединенные Штаты Америки, пишет издание Libyas Channel.

Американский президент Джо Байден подписал указ о прекращении ограничений на поездки граждан североафриканского государства в Вашингтон и другие города. Соответствующий документ отменяет решение предыдущего лидера Дональда Трампа от 2017 года, который был против гостей из мусульманских стран.

Стоит добавить, что ограничительные меры также снимаются с Сирии, Ирана, Сомали, Судана и Йемена. Жители этих держав могут посетить Штаты, предварительно зарегистрировавшись.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Ливия, Нигер и Зимбабве восстановили право голоса в Генассамблее ООН. Они частично или полностью погасили задолженность перед организацией.