В совфеде прокомментировали размещение маршрута митингов в РФ на сайте посольства США

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что публикация маршрута несанкционированной московской акции 23 января на сайте посольства США — это слабо замаскированный призыв, причем с непроверенной информацией.

«Мы с вами знаем, что накануне проведения вчерашней московской акции посольство США на своем сайте фактически опубликовало призыв слабо замаскированный, с предупреждением американских граждан о том, что эти самые демонстранты пойдут на Кремль, хотя на тот момент сами демонстранты ничего подобного не говорили и не предполагали. Это же о чем-то говорит, правильно?» — рассказал Андрей Климов.

Собеседник ФАН подчеркнул, что комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ постоянно анализирует политическую ситуацию и готовит ряд законопроектов для того, чтобы выборы 2021 года в России прошли как можно более безопасно.

«Наша комиссия работала все эти дни и не только вчера-позавчера, мы все анализируем. Мы говорили о том, что 2021 год в этом плане будет сложным, потому что нас ждут важные события федерального значения — выборы в Государственную думу, а у Государственной думы новые полномочия возникают в соответствии с нашей Конституцией. Чтобы Российскому государству и его жителям пройти этот процесс без угрозы, мы приготовили целый ряд законопроектов. Часть из них уже вступила в законную силу, это дает дополнительный инструментарий нашим правоохранительным органам и не только. Части некоторых законопроектов только предстоит вступить в силу, в том числе и о такой немаловажной вещи, как просветительская деятельность. Мы также готовим определенные рекомендации для органов исполнительной власти, для регионов», — отметил Климов.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала к ответу посольство США за публикацию карты маршрутов митингов в РФ.