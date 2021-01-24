PR-менеджер Бузовой объяснил суть слухов о ней после расставания с Давой

Новость о расставании поющей ведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна не сходит с заголовков СМИ уже который день, обрастая все большим количеством слухов. PR-менеджер артистки Антон Богословский ответил на все новые появляющиеся в Сети подробности личной жизни звезды «Дома-2».

Расставание с возлюбленным Ольга Бузова переживает довольно тяжело. В Instagram знаменитость призывает поклонников поддержать ее в трудную минуту и выкладывает откровенные переписки с экс-бойфрендом, которые характеризуют его не лучшим образом.

Как сообщают СМИ, психологическое состояние артистки не позволило ей своевременно собрать эмоции в кулак и выйти на съемки программы «Бородина против Бузовой». Однако представитель ведущей немного иначе объяснил эту ситуацию.

«По поводу срыва съемок — это неправда. Она вышла на площадку, было два эфира», — говорит Антон Богословский.

Если съемки еще могут быть уловками журналистов, то как быть с обвинениями мамы Давида Манукяна, которая назвала Бузову «гулящей алкоголичкой»? Женщина публично оскорбила звезду ТНТ в своем Instagram. Кроме того, многие подписчики уверяют, что Ольга в день расставания с блогером была под воздействием алкоголя. PR-менеджер Бузовой также прокомментировал эту ситуацию.

«Насчет алкоголя? Это полный бред и неправда. Вы вообще видели это когда-то?» — отрезал представитель звезды.

И стоит отметить, что видели! В июле 2020 года Ольга Бузова пришла на съемочную площадку «Дома-2», как она сама выразилась, «с ярким блеском в глазах». Такое поведение вызвало бурю негодования со стороны поклонников артистки. Быть может, все же проблемы со спиртным имеют место быть и именно из-за этого она славится своими выходками?