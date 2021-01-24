Власти Махачкалы по нацпроекту обустроили более 180 общественных пространств

Махачкала, 24 января. В столице Дагестана с 2017 года благоустроено больше 180 дворовых и общественных территорий, около 50 из них – только в 2020 году. Как сообщили ФАН в администрации Махачкалы, в наступившем году планируется провести работы еще на 32 объектах.

В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) уточнили, что благоустройство проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда». Программа рассчитана до 2024 года, при этом за четыре года ее реализации властями Махачкалы освоено более миллиарда рублей.

«С 2017 года, когда стартовала программа, на ее реализацию уже направлено свыше одного миллиарда 22 миллионов рублей. Только в 2020 году были проведены работы на 264,8 миллиона рублей. За четыре года благоустроена 151 дворовая территория и 30 общественных территорий. В прошлом году мы сдали объекты не только в центральной части Махачкалы, но и скверы в пригородных поселках Красноармейск, Ленинкент, Сулак, Кяхулай, Богатыревка, Талги», – рассказали ФАН в столичной администрации.

Там отметили, что в 2021 году планируется обустроить еще 25 дворовых и семь общественных территорий. При этом до начала работ будут проведены встречи с жильцами многоквартирных домов, на которых они выскажут свои пожелания.

«В настоящее время по этим 32 объектам проводятся конкурсные процедуры для определения подрядных организаций. Мы постараемся начать работы в феврале, конечно, с учетом корректировок местных жителей», – заверил собеседник агентства.

В управлении ЖКХ добавили, что федеральной программой определено также непосредственное участие в работах и самих жильцов. В частности, они должны заниматься озеленением придомовой территории.

«Подрядная организация обязательно должна отремонтировать дворовые проезды, уложить асфальт, установить урны, скамейки, освещение, детские площадки. Однако и жители многоквартирных домов должны принимать участие в реализации проекта. Так, подрядчик завозит на территорию растительную землю и выполняет ее планировку. Непосредственно приобретать и сажать растения он не обязан, но иногда делает это по собственному желанию, такие примеры у нас есть. Если этого не сделано, то местные жители могут обратиться в администрацию Махачкалы с просьбой о выделении зеленых насаждений и произвести их посадку, организовав субботник», – разъяснили в управлении.

Ранее ФАН сообщал, что, по мнению дагестанского общественника Шамиля Магомедова, столица республики незаслуженно занимает место в топ-30 российских городов по качеству жизни населения. Он обозначил ряд проблем, с которыми регулярно сталкиваются жители Махачкалы, выделив среди них и недочеты в сфере ЖКХ.