Зачем Иран усиливает экономическое сотрудничество с Арменией

Армения и Иран намерены укрепить торговое сотрудничество. По итогам прошедших в Тегеране переговоров высшие должностные лица двух государств подписали соответствующее соглашение, сообщает Tasnim News Agency.

Top officials from #Iran and #Armenia signed an agreement in #Tehran to enhance trade cooperation between two neighborshttps://t.co/hKdkSgHvqh pic.twitter.com/k4LtpbtcUF — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 24, 2021

Укрепление связей

Со стороны Армении на дипломатической встрече присутствовал министр экономики Вахан Керобян, со стороны Ирана — министр промышленности Алиреза Разм Хоссейни.

Представитель Тегерана заявил, что новое соглашение поможет росту торгового обмена между странами. По его словам, сейчас стоимость иранского экспорта в Армению составляет около 300 млн долларов. По результатам серии переговоров этот показатель планируют увеличить до 1 млрд долларов.

В настоящее время странами рассматриваются варианты расширения сотрудничества в различных областях, таких как горнодобывающая промышленность, торговля продовольствием и бытовой техникой. При этом государства-партнеры рассчитывают создать совместные производства, продукция которых будет поставляться в третьи страны.

Армения и Иран создадут центр обмена технологиями https://t.co/C8eGzjUToP — Новости Общественного Радио Армении (@ruarmradio) January 24, 2021

Хоссейни подчеркнул, что Иран намерен продолжить свое движение к вступлению в Евразийский экономический союз, в котором состоит Армения. Кроме того, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Керобян, в свою очередь, отметил готовность Еревана к усилению торговых связей. Он сказал, что его страна готова к расширению сотрудничества и предлагает бизнесменам союзного государства широкий рынок.

Также в субботу, 23 января, состоялась встреча представителей малых и средних предприятий Армении и Ирана. На ней бизнесмены двух стран обсудили вопросы создания совместного центра обмена технологиями.

Стимулы партнерства

Тегеран и Ереван усиливают экономическое сотрудничество на фоне антииранских санкций. Руководство Исламской Республики ищет способы нивелировать воздействие ограничений со стороны западных стран и их союзников, а также пути их обхода.

Ранее глава Министерства нефти Ирана Биджан Намдар Зангане отмечал, что в последние дни объем экспорта энергоресурсов страны существенно возрос. Соответствующее заявление он сделал в рамках 25-й выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии.

Он подчеркнул, что, несмотря на введенные западными странами ограничительные меры, иранские компании продолжают работу. По словам министра, это стало возможным благодаря эффективному импортозамещению: сейчас местные промышленники закупают около 80% продукции на внутреннем рынке.

Поскольку санкции не принесли плодов, в ближайшем будущем Тегеран ожидает их снятия и рассчитывает вернуть прежние доходы от продажи своей нефти.

Если до введения ограничений Иран ежедневно экспортировал до 2,3 млн баррелей нефти, то из-за санкций в период с 2018 по 2019 год продажи энергоресурсов упали более чем на 80%. В результате страна продавала около 500—600 тысяч баррелей углеводородов в день. Несмотря на существенное снижение экспорта, данный показатель все равно можно считать высоким: США так и не смогли полностью изолировать ближневосточное государство.

Как сообщает информационное агентство Shana, в 2021 году Тегеран рассчитывает превзойти прежние результаты экспорта. Согласно плану правительства, Иран должен выйти на ежедневные показатели добычи в 4,5 млн баррелей нефти и газового конденсата. При этом 2,3 млн баррелей планируют продавать за пределами страны, а 2,2 млн — использовать в Иране.

В то же время страна заинтересована в новых экономических партнерах и альтернативных рынках, которые помогут восстановлению экономики даже в условиях сохранения санкций.

Армения тянется к Ирану

Армения видит в этой ситуации потенциал для продвижения своих товаров и услуг, а также для поиска альтернативы продукции из Турции на собственном рынке. Последнее стало особенно актуально на фоне конфликта в Нагорном Карабахе, в котором Анкара помогала Баку.

Поддержка Азербайджана турецким руководством не ограничилась военной помощью во время конфликта в Закавказье. По результатам нагорнокарабахского конфликта страны еще более укрепили сотрудничество, в том числе и экономическое. Анкара и Баку в настоящее время активно работают над новыми проектами в сферах технологий, образования, военного сотрудничества и энергетики.

Особое значение для данного партнерства имеет «энергетический шелковый путь» — Трансанатолийский трубопровод (TANAP), проложенный из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе. Анкара особенно ценит этот проект, частично запущенный в 2018 году, поскольку он вносит существенный вклад в ее энергобезопасность, а также дает ей рычаги воздействия на Евросоюз. Только в 2020 году по этому газопроводу было прокачано 4,9 млрд кубометров топлива.

Статус страны-транзитера топлива в ЕС дает турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану пространство для взаимодействия с европейцами, подталкивая их к сотрудничеству, вопреки ряду политических разногласий.

Вовлеченность Турции в нагорнокарабахский конфликт поставил Азербайджан в зависимое положение, что только укрепило позиции Анкары.

Армения, в свою очередь, находится в поисках способов противодействия этому союзу. В качестве возможной санкции в адрес государства, занявшего статус враждебного, она ищет пути устранения своей зависимости от турецких товаров. Иран в данном случае может стать достойной альтернативой, а его заинтересованность в новых рынках сбыта создает пространство для выгодных условий этого сотрудничества.