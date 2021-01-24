Николай Азаров рассказал, как Украина «прогнулась» перед МВФ

Киев, 24 января. Киевские власти наплевали на украинцев, выполняя абсурдные требования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом бывший премьер Украины Николай Азаров написал в Telegram.

По словам политика, во время президентства Виктора Януковича власти отталкивались от реалий Украины и подстраивали требования МВФ под доходы граждан. Однажды представители организации потребовали повысить тарифы на ЖКУ, что вызвало негативную реакцию со стороны руководства страны.

«Уважаемые, для того, чтобы из одно кармана вытащить больше денег (на тарифах), в другой карман им нужно больше положить», — ответил Азаров послам МВФ.

Бывший премьер подчеркнул, что всегда отстаивал права украинцев перед МВФ. Однако действующая власть наплевательски отнеслась к гражданам, выполняя абсурдные требования организации, заключил политик.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Азаров прокомментировал достижения Украины после государственного переворота.