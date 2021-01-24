Названа дата запуска первого рейса Махачкала — Ставрополь

Махачкала, 24 января. Первый авиарейс из Махачкалы в Ставрополь отправится 30 марта. Такую информацию предоставили в пресс-службе авиакомпании UTair.

Рейсы по новому маршруту будут осуществляться каждые вторник и субботу, уточнил помощник гендиректора махачкалинского аэропорта Мурад Шамсудинов. Самолеты ATR 72 будут перемещать пассажиров между городами.

Расстояние между Ставрополем и Махачкалой составляет более 860 километров, преодолеть его жители городов пока могут только на автомобиле. Авиарейсы позволят сократить время в пути между этими субъектами РФ с девяти до полутора часов, заключил Шамсутдинов.

Авиакомпания UTair сообщила о снижении цен на пассажирские авиаперелеты в 2021 году. Такое решение перевозчик принял в связи с пандемией коронавируса. Стоимость перелетов снизилась примерно на 10–20% по сравнению с 2019 годом, отметили в UTair.