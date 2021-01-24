Вассерман оценил расовую политику команды нового президента США

Москва, 24 января. Команда нового американского президента Джо Байдена приступила к зачистке политического пространства страны. Об этом заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Эксперт заметил, что населению Соединенных Штатов сейчас пытаются навязать новую идеологию, которая подразумевает доминирование взглядов разного рода меньшинств над подавляющей частью граждан. Так, например, депутат нижней палаты парламента Александриа Серхиовна Окасио-Кортес призвала «перепрограммировать» тех людей, которые считают «белую расу высшей». До этого руководитель отдела по гражданским правам Кристен Кларк объявила о доминировании «черной расы».

«Ну да, «черные жизни имеют значение». А белые?» — иронизирует Вассерман.



Публицист подчеркнул, что настоящая демократическая система не подразумевает диктат со стороны меньшинства. В этом вопросе Россия занимает обратную от США позицию.

«Ведь русская цивилизация с таким точно не примирится», — заключил интеллектуал.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Вассерман рассказал о роковом изъяне процедуры импичмента президенту в США.