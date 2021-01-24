Кочевники смогут получать регистрацию в России

Россияне, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, смогут получать регистрацию в любом муниципальном образовании. Соответствующий законопроект Госдума планирует обсудить во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов.

Инициативой предлагается установить для граждан, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющих места жительства, возможность их регистрации в одном из муниципальных образований. Действующим законодательством таким россиянам разрешается жить, пребывать и передвигаться по территории страны. Уточняется, что они смогут выбрать муниципалитет, в границах которого проходят маршруты кочевий.

В некоторых субъектах отсутствуют муниципальные районы или маршруты кочевий пролегают через городские округа. В результате представители кочевых народов не могут там зарегистрироваться.

Авторы инициативы отмечают, что представленный законопроект позволит повысить уровень доступности мер социальной поддержки, способствующих созданию наиболее благоприятных условий для реализации прав кочевых народов, в различных сферах жизни. Документ также должен решить проблемы, касающиеся важных вопросов сохранения и развития коренных малочисленных народов.

«Наша задача — стоять на страже соблюдения прав на ведение традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных народов, внимательно относиться к тем подзаконным нормативным правовым актам, которые будут [действовать] или уже действуют в этой сфере», — подчеркнул ранее один из авторов документа, первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Напомним, на этой неделе депутаты Государственной думы открыли весеннюю парламентскую сессию, последнее заседание намечено на 4 июля. Депутатам предстоит до этого времени рассмотреть 1226 законопроектов, из которых 266 приняты в первом чтении, еще два — во втором.