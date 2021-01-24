Множество камер и пикселей у смартфона еще не гарантируют его пользователю приличные фотографии. Если среди флагманов еще несложно найти устройства с хорошей камерой, то среди бюджетных смартфонов такие придется поискать. Топ-5 недорогих смартфонов с хорошей камерой — в материале ФАН.

Realme 3 Pro

Realme 3 Pro оснащен двумя камерами сзади и одной фронтальной камерой в виде капли, которая удачно встроена в экран. В основной камере используется модуль Sony IMX519 с 16-мегапиксельным основным сенсором и 5-мегапиксельным дополнительным. Вторая камера служит сенсором глубины резкости в портретном режиме. В целом, камеру Realme 3 Pro вполне можно сравнить с флагманской. Цена смартфона составляет 15 990 рублей.

Honor 10 Lite

Honor 10 Lite оснащен основным фотомодулем на 13+2 мегапикселей. Второй объектив отвечает за глубину и эффект боке. В данном смартфоне удачное применение нашел искусственный интеллект, который хорошо дорабатывает снимки. Производитель позиционирует Honor 10 Lite как смартфон для селфи, что вполне справедливо. Фото на фронтальную камеру получаются достойными для смартфона за 12 990 рублей.

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019 имеет двойную основную камеру — главный модуль с разрешением сенсора 13 мегапикселей и дополнительный с разрешением сенсора 2 мегапикселя для измерения глубины резкости. Снимки на Huawei P Smart 2019 получаются вполне приличными для смартфона за 9950 рублей, однако сильно обработанные шумы делают кадры «пластилиновыми». При этом ночной режим съемки может приятно удивить пользователей.

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro имеет четыре фотомодуля — широкоугольный, ультраширокоугольный, макрокамеру и датчик глубины. Большой выбор режимов позволяет настроить камеру под конкретную задачу. Кроме того, стоит отметить и хорошее качество ночной съемки. Цена смартфона — 17 490 рублей.

Samsung Galaxy A70

Смартфон оснащен трехмодульной задней камерой. У основного модуля на 32 мегапикселя — PDAF-автофокус и яркая вспышка. Широкоугольный модуль снимает на 123 градуса. Также смартфон имеет сенсор глубины. Снимки получаются довольно четкими без лишней обработки и замыливания. Стоимость смартфона — 22 999 рублей.