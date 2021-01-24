Бойцы ВСУ потеряли два автомобиля «военной помощи» от США

Луганск, 24 января. Комиссия от штаба операции ООС недосчиталась двух дорогостоящих автомобилей Hummer во время инспекции 80-й бригады ВСУ.

Пропажу обнаружили во время инвентаризации, которую провели накануне визита делегации из американского посольства. Как сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, стоимость пропажи двух Hummer оценили в 92 тысячи гривен. Машины из-за поломки отправили в автосервис в поселок Рубежное, откуда они бесследно исчезли.

«Транспортные средства переданы в автосервис «Автопорт» населенного пункта Рубежное, откуда, по информации директора, они были украдены неизвестными лицами, о чем было заявлено в отделение национальной полиции», — рассказал журналистам Осадчий.

Комиссия штаба сочла разбирательство фиктивным и обязала командование бригады вернуть автомобили до прибытия представителей посольства США.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что за пять лет украинские войска привели в негодность половину предоставленных им из США образцов военной техники. Поломки происходят из-за нежелания командования ВСУ тратить деньги на дорогостоящее обслуживание. Также на состоянии сказывается попытка сэкономить на ремонте.