Россияне высмеяли заявление Порошенко о «непрерывной осаде» Кремля

Москва, 24 января. Российские интернет-пользователи высмеяли заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о «непрерывной осаде» Кремля.

Украинский политик ранее призвал действующего главу государства Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкционного давления.

Такое заявление не осталось незамеченным в Сети. Некоторые пользователи указали на активизацию Порошенко после прихода к власти в США демократа Джо Байдена. Другие комментаторы напомнили Киеву о провале фашистской Германии при попытке атаковать Россию.

«Немцы это уже пробовали в сороковых. Плачевно для них закончилось», — написал юзер.

Жительница Москвы также иронично отреагировала на призыв Порошенко, указав на печальное состояние Украины после его президентства.

«Навел порядок на Украине, теперь россиянам советы дает», — заявила россиянка.

Федеральное агентство новостей сообщало, что украинский депутат рассказал об источнике записи беседы Порошенко и Байдена.