Легендарный Ларри Кинг: биография и путь к успеху

Выдающийся американский журналист Ларри Кинг, несмотря на свой тернистый путь к успеху, смог стать известным. За его плечами сотни интервью с величайшими людьми, не одна написанная книга, а также десятки ролей в кино.

Кинг удостоился премии «Эмми», он стал двукратным лауреатом премии «Пибоди» и десятикратным призером премии «Cable ACE».

Журналист был женат восемь раз. В разных браках у него родились четверо детей. В браке с третьей женой — Алин Эйкинс — он усыновил ее ребенка от прошлых отношений.

Ларри Кинг был сыном еврейских мигрантов из Австрии и Белоруссии. Он никогда не стыдился своих корней и называл себя «суперевреем». Семья была небогата, и юному Ларри приходилось помогать родителям и зарабатывать деньги, из-за этого у него была низкая успеваемость в школе.

Мечта работать на радио не оставляла его никогда. В 22-летнем возрасте Ларри довелось познакомиться с директором CBS, который, узнав о мечте юноши, пригласил его на работу.

Он уехал в Майами, где начал подрабатывать на радиостанции WIOD. Нет, не радиоведущим, а просто ассистентом, который приносил кофе сотрудникам. В один из дней ведущего не оказалось на рабочем месте, и, чтобы спасти эфир, Ларри предложили заменить его. Блестяще справившись с эфиром, он стал диджеем.

После старта карьеры в журналистике он стал пробовать себя в новостных выпусках, спортивных программах. Но этого ему тоже было недостаточно. Он грезил карьерой интервьюера, для этого он даже устроился официантом, чтобы засыпать вопросами посетителей и персонал.

К 1960 году Ларри вел авторские рубрики в газетах «Майами Геральд» и «Майами Ньюс». В то же время он был ведущим телепрограммы «Под покровом Майами».

После проведенного эфира журналист позволял себе выпить бокал виски, длилось это удовольствие на протяжении десяти лет. Помимо алкоголя, он выкуривал по четыре пачки сигарет в день, такое злоупотребление в сумме привело к операции на сердце.

Несмотря на перенесенную болезнь, он не стал отказывать себе в этих удовольствиях. В 1970-х годах Ларри Кинг связался с азартными играми, которые довели его до финансовых проблем. Его обвинили в махинациях с крупной суммой денег приятеля, после этого его уволили с телевидения и радио.

Он стал зарабатывать на хлеб только с помощью статьей в газетах и подрабатывал диктором в гоночном треке.

Он смог вернуться в журналистику, но проделанный им путь обнулился. Только в 1978 году о нем снова заговорили как о профессионале. На радиостанции Mutual Broadcasting Network он запустил «Шоу Ларри Кинга», в котором брал интервью у разных гостей.

С помощью этого шоу он сформировал свой собственный стиль интервьюера. Его вопросы были просты и прямолинейны. Оставаться всегда самим собой — вот что было его самым главным секретом удачного интервью.

Миллиардер Тед Тернер, развивавший канал CNN, предложил Ларри экранизировать его шоу.

Телепередача «Ларри Кинг в прямом эфире» выходила в эфир 25 лет, в гостях у журналиста побывали десятки звезд, политиков, спортсменов и бизнесменов. Программу внесли в «Книгу рекордов Гиннесса».

Летом 2010 года Кинг из-за желания больше времени проводить с семьей объявил о завершении легендарной программы.

Спустя два года он запустил новое шоу Larry King Now, которое выходило на канале Ora TV.

В 2017 году у Кинга диагностировали рак легких. После операции по удалению опухоли болезнь перешла в ремиссию. До этого, в 1999 году, Ларри Кинг поборол рак простаты.

В 2019 году журналист перенес второй инфаркт и два месяца провел в коме. После того как Ларри удалось прийти в себя, случился инсульт, который чуть не привел к смерти. Череда тяжелых событий в 2019 году не закончилась. В августе того же года он подал на развод с женой Шон, их брак длился 22 года.

В этом году скончался его сын Энди Кинг, а спустя неделю из жизни ушла и его дочь Чайя — она, как и отец, боролась с раком легких.

«Ни один родитель не должен хоронить ребенка», — прокомментировал Ларри в своем Instagram.

В начале 2020 года стало известно о госпитализации Кинга с коронавирусом. Вчера, 23 января, легендарный интервьюер скончался в возрасте 87 лет.