Алексей Журавко сравнил Майдан с беспорядками сторонников Навального

Киев, 24 января. Украинское государство столкнулось с жуткими последствиями после незаконных митингов 2013-2014 годов, сообщил бывший депутат Рады Алексей Журавко, комментируя беспорядки в РФ.

На территории России 23 января состоялись несанкционированные протестные акции. Сторонники блогера Алексея Навального устроили беспорядки в разных городах. Не обошлось без столкновений с правоохранителями.

Алексей Журавко сообщил, что Украина уже сталкивалась с подобной ситуацией, однако ничего хорошего из этого не вышло. Государство сейчас переживает жуткие последствия беспорядков на Майдане.

«Наша страна разрушена во всех смыслах, у людей отбирают последнее, старики замерзают на улице в очереди за тарелкой супа. Хотите такой жизни своим родителям, бабушкам и дедушкам, которые не смогут уехать никуда из страны? Тогда вперед на митинги! Скакать!», — написал политик в Telegram-канале.

Федеральное агентство новостей сообщало, что спикер МИД РФ Мария Захарова назвала незаконные митинги «адской постановкой».