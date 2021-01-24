Чем закончились для ФБК незаконные акции в России 23 января

Незаконные акции 23 января в регионах России неудачно закончилась для организаторов из ФБК (НКО-иноагент) и штабов Навального, участников самих акций, вступивших в силовой контакт с сотрудниками правоохранительных органов. С 21 по 23 января задержано не менее 35 активистов из числа организаторов в 20 регионах РФ, призывающих к протестам с суммарным назначением административных наказаний на сотни суток. Провокации послужили предпосылкой для ужесточения законодательства в виду большого количества на акциях несовершеннолетних. Организаторы создали все условия для того, чтобы в будущем за организации подобных акций с участием детей и применением манипуляций получать уголовные сроки.

К вечеру 23 января закончились незаконные акции в регионах РФ, организованных после помещения основателя ФБК Алексея Навального в СИЗО на 30 суток. Организаторы позиционировали мероприятия как мирный протест, который поспособствует освобождению оппозиционера. Однако акции в субботу ознаменовались стычками с полицией, сопровождающиеся забросом силовиков камнями и стеклянными бутылками, причинением вреда здоровью сотрудникам органов и обычным жителям. По совокупности фактов прошедшие акции в ряде субъектов имеются признаки массовых беспорядков. Следственный комитет уже возбудил ряд уголовные дела по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы по статьям: 318, 167 и 213 УК РФ. Согласно заявлению экс-главы штаба Калининграда Александра Черникова, ушедшего со своего поста накануне незаконных акций, организаторы и не планировали согласование митингов, так как им был нужны «провокации, экшн и движение». Отметим, о возможных провокациях сообщало МВД РФ.

В связи с готовящимися провокациями и их фактическим проведением в России в период с 22 по 23 января, сотрудники правоохранительных органов провели ряд задержаний активистов и общественных деятелей из числа организаторов ФБК с составлением административных протоколов. Основная статья, по которой привлекались организаторы — 20.2 КоАП РФ с небольшим отличием по квалифицирующим пунктам.

Список привлеченных к ответственности организаторов акций

Москва

В Москве с 21 по 23 января были задержаны за организацию и призывы к проведению несогласованной акции сотрудники ФБК и столичного штаба Навального из головного московского подразделения: Кира Ярмыш, Георгий Албуров, Владлен Лось, Любовь Соболь, Николай Ляскин, Олег Степанов. Мещанский суд признал Албурова виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ и назначил арест на 10 суток. По аналогичному составу девять суток ареста Савеловский суд присудил Кире Ярмыш. Симоновский суд Москвы назначил административный штраф в размере 250 000 рублей Любови Соболь, признав виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Владлен Лось 22 января получил уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января с ограничением на въезд в страну до 27 ноября 2023 года. 21 января на сотрудника ФБК был составлен протокол по 19.3 КоАП РФ (неповиновение распоряжению сотрудника полиции) с присуждением ареста на трое суток.

В столице 23 января задержали координатора столичного штаба оппозиционера Алексея Навального Олега Степанова. Симоновский суд Москвы назначил ему административный арест сроком на пять суток, признав виновным в совершении правонарушения по ч.2 статьи 20.2 КоАП РФ. Задержан был эксперт ФБК Николай Ляскин с задержанием до судебного заседания в Зюзинском суде в понедельник 25 января.

23 января Любовь Соболь, после прибытия на незаконную акцию на Пушкинскую площадь, повторно была задержана полицией с составлением протокола по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Учитывая двукратное привлечение к ответственности по 20.2, третье задержание по этой же статье в течение последующих шести месяцев может закончиться для Соболь возбуждением уголовного дела по 212.1 УК РФ.

23 января в ходе незаконной акции была задержана Юлия Навальная — супруга основателя ФБК. В связи с наличием несовершеннолетнего ребенка, жену оппозиционера отпустили спустя три часа. Адвокат Навальной — Вероника Полякова — заявляла, что не известно, будут ли составлять протокол о нарушении или нет.

На несогласованном митинге сегодня также была задержана Анастасия Васильева — глава «Альянса врачей», входящего в структуру организаций Алексея Навального. По факту участия в несогласованной акции был составлен протокол по 20.2 КоАП РФ, после чего члена команды оппозиционера отпустили.

Санкт-Петербург

Вечером 23 января в Петербурге задержана глава городского штаба Навального Ирина Фатьянова. В официальном Twitter-аккаунте организации сообщалось, что активистку должны были доставить в 28 отдел полиции (Центральный район). Позднее в штабе уточнили, что Фатьяновой вменяется 20.2 КоАП РФ, и до 24 января она проведет в ОП № 1.

Краснодар

Координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко была задержана 22 января в связи с призывами выходить на несогласованные акции. Позднее суд назначал ей наказание в виде отбывания административного ареста сроком на 10 суток.

Примечательно, что вместе с Панченко 22 января к ответственности по 20.2 привлекли ее защитника — адвоката Михаила Беньяша, о чем ранее сообщал координатора «Правозащиты Открытки» (структурное подразделение признанной нежелательной НКО «Открытая Россия») Алексей Прянишников.

Калининград

В Калининграде Ленинградский районный суд 22 января арестовал волонтера штаба Навального Рагнара Рейна на трое суток за призывы к несанкционированным акциям протеста. Как и во всех случаях, связанных с задержаниями активистов и глав ФБК, калининградский штаб не подавал заявку на согласование акции протеста, но призывал людей выходить на улицы.

По данным активистов калиниградского штаба Навального, Рейн объявил голодовку в связи с вынесенным судебным решением.

Новосибирск

Глава регионального штаба и депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко был задержан 22 января по пути в мэрию, куда он направлялся на заседание комиссии по депутатской этике из-за акций в поддержку Навального. 23 января состоялось судебное заседания в Центральном районном суде. По его итогу Бойко получил 28 суток административного ареста в связи с призывами на незаконные акции.

Совместно с Бойко 23 января 8 суток административного ареста получила помощница депутата и координатор Новосибирского штаба Навального Елена Носковец.

Владивосток

Первореченский районный суд Владивостока назначил трое суток административного ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ координатору местного штаба Алексея Навального Екатерину Ведерниковой. Об этом изданию «Коммерсант» рассказал адвоката подзащитной Полина Сидельникова. Согласно данным СМИ, Ведерникова была задержана утром 22 января. Полиция задержала активистку в автобусе, после чего отвезла в отдел.

Хабаровск

Правоохранительные органы задержали на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске 23 января координатора регионального штаба Навального Алексея Ворсина. Активист был доставлен в отдел полиции. Согласно данным новостного агентства РБК, Ворсину вменяют повторное нарушение порядка проведения акции — ч. 8 ст. 20.2. КоАП РФ. Активист задержан на 48 часов, о назначении судебного заседания на данный момент информации нет.

Архангельск

В Архангельске полиция 22 января задержала заместителя координатора местного штаба Навального Егора Бутакова, сообщили в группе штаба во «ВКонтакте». По данным издания «Московский Комсомолец», Бутакову вменяют 20.2 за призыв к участию в несанкционированной акции, который был реализован в опубликованном ранее в Сети видеоролике. Активист был задержан минимум на сутки в отделе полиции. Максимальный срок временного задержания для обеспечения явки в суд – 48 часов. Потенциально «менеджера» штаба Навального могут признать в суде виновным и назначить арест, либо штраф.

Волгоград

Координатор волгоградского штаба Алексея Навального Евгений Кочегин 22 января арестован на семь суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, сообщал ранее адвокат активиста Федор Куницкий. По словам защитника, решение об административном аресте принимал Центральный районный суд Волгограда.

Чебоксары

В Чебоксарах 22 января полиция задержала Координатора штаба в Чебоксарах Семена Кочкина в его квартире, после чего доставила в отдел полиции № 1. На активиста был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ из-за призывов к участию в незаконной акции 23 января. По итогу прошедшего судебного заседания Кочкину назначили семь суток административного ареста.

Уфа

В Уфе в здании Калининского суда задержали юриста регионального штаба Навального Федора Телина в связи с публикацией им на Facebook призыва к участию в несогласованной акции 23 января. 23 января в Кировской районном суде состоялось заседания, в ходе которого Телина признали виновным и присудили 5 суток ареста по 20.2 КоАП РФ. Из сообщения издания «Коммерсант» следует, что Телин проявил безразличие к закону и в суде заявил, что в публикации шла речь о том, что правительство Башкирии не согласовало мероприятие, но оно в любом случае состоится.

Помимо Телина полиция задерживала активисту уфимского штаба Ольгу Комлеву. Однако ее статус не известен. Учитывая практику последних нескольких дней, можно предположить, что при вменении ей нарушения правил проведения и организации массового мероприятия, а также при отсутствии у нее несовершеннолетних детей суд также признает ее виновной по 20.2 КоАП РФ и назначит административный арест.

23 января была задержана координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Руководителя регионального подразделения оппозиционера Кировский районный суд признал виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за анонс незаконной акции.

Тюмень

Координатор тюменского штаба Навального Иван Востриков был задержан 22 января у дома своих родителей и доставлен в 5 отдел полиции, о чем сообщил глава организации в Тюмени Сергей Осколков. По его словам, 21 января к активисту подходили в кафе сотрудники полиции и вручили предостережение о том, что он может быть привлечен к административной ответственности, если примет участие в акции в поддержку Алексея Навального. 23 января стало известно, что координатора арестовали на пять суток за призывы к незаконным акциям.

Иркутск

23 января полиция задержала руководителя иркутского штаба Навального Сергея Беспалова и его заместителя Захара Сарапулова. Обоим вменяется 20.2 КоАП РФ. Активистов задержали перед акцией, которую на анонсировал штаб в центре Иркутска. В мэрии подчеркивали, что она не согласована администрацией из-за эпидемиологической обстановки в городе. В настоящее время нет информации о вынесении судебного решения, но в перспективе задержание может закончиться административным арестом до 30 суток.

Курган

Координатор штаба Алексей Шварц был задержан поздним вечером 22 января накануне незаконной акции, анонсированной им ранее. Активиста доставили в отдел полиции № 1, где был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ за «повторное нарушение установленного порядка проведения митинга». 23 января в отделе полиции было проведено удаленное судебное заседание, на котором суд назначил Шварцу 30 суток административного ареста.

Липецк

Координатор штаба Навального в Липецке Илья Данилов был задержан 23 января за час до начала акции в Липецке на площади Победы. После того как активиста доставили в полицию, был составлен протокол о нарушении порядка проведения массовой акции. В этот же день состоялось заседание в Советском суде, по итогу которого Данилов получил 10 суток административного ареста. По аналогичной 20.2 виновным был признан сотрудник липецкого штаба Владислав Злобин и также арестован на 10 суток.

Также по 20.2 к административной ответственности были привлечены и другие сотрудники ФБК в регионах России. Пять суток ареста получили координаторы пермского и самарских штабов Сергей Ухов и Мария Евдокимова. Главе ростовского штаба Навального Ксении Середкиной суд дал трое суток ареста, а члену ее штаба Валерии Дзбоевой — 10 суток. На пять суток был арестован координатор пензенского штаба Навального Антон Струнин, двое суток присудили координатору саратовского штаба Дмитрию Цибиреву, восемь суток координатору штаба в Красноярске Анастасии Корсаковой. Руководителю екатеринбургского штаба Алексею Гресько присудили 10 суток. Суммарно полиция арестовала 35 активистов из числа организаторов и агитаторов, занимающих в основном руководящие должности в штабах и ФБК.

Знак для оппозиции

В завершение отметим, что большое количество задержаний и арестов глав, координаторов и активистов ФБК — предупреждение для оппозиции. Это прямой сигнал о том, что массовые беспорядки, в частности с использованием детей, манипуляционных политических и медийных технологий, недопустимы в современных реалиях. На это в России государственные органы готовы остро реагировать превентивными мерами для защиты суверенитета страны и общества в целом.

И если сейчас принята предупредительная мера в виде арестов, то в перспективе за совершение аналогичных деяний активистов уже ждут уголовные дела — как по 212.1 УК РФ в виду неоднократности привлечения к ответственности по 20.2 КоАП, так и за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги. Отметим, что 23 января на митингах было выявлено около 300 детей, чьи жизни оказались в опасности. В виду этого в Госдуме уже предложили ввести санкцию до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции. Провокации ФБК также могут послужить предпосылкой для ужесточения законодательства о митингах и иностранных агентах. Последнее особенно актуально в контексте имеющейся информации о том, что несанкционированные акции в РФ финансируются из-за рубежа, в том числе через спонсирование «Фонда борьбе с коррупцией».

Напомним, ранее прошедшие в России незаконные акции 23 января комментировал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич. По словам эксперта, несогласованные субботние акции — репетиция и первый акт пьесы, который был написан за рубежом. И сегодня в ОП РФ не сомневаются, что подрывная деятельность в России финансируется и планируется за границей. Спецслужбы слушают силовиков и знают обо всех тактических шагах полицейских, считает Малькевич.