Донецк, 24 января. Донецкая Народная Республика, как и прежде, придерживается Минских соглашений. Об этом сказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Киев, по ее словам, уже близок к выходу из процесса. Однако это не означает, что Донбасс будет ждать, пока Украина определится, что делать дальше. Республика, со своей стороны, выполняет обязательства. Никонорова подчеркнула, что в ДНР ценят Минские соглашения как единственную возможность урегулировать ситуацию в Донбассе.

Местные власти внимательно следят за настроениями в обществе. Они развивают государственность региона, так как, утверждает министр, народ стремится к интеграции с Россией.

По данным Федерального агентства новостей, киевский политолог Михаил Погребинский исключил силовой вариант выхода из донбасского кризиса. Россия не допустит обострения ситуации в регионе, уверен эксперт.