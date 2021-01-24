Тарасова рассказала о своей причастности к уходу Тотьмяниной из «Ледникового периода»

Советского и российского тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову обвинили в причастности к уходу фигуристки Татьяны Тотьмяниной из телепроекта «Ледниковый период». В разговоре с корреспондентом ФАН мастер спорта СССР международного класса прокомментировала случившееся.

Многие поклонники «ледового» шоу помнят, каким скандалом обернулся уход с проекта Тотьмяниной. Из-за полученной травмы спортсменку заменила фигуристка Яна Хохлова. Как заявили некоторые СМИ, этому поспособствовало предвзятое отношение тренера Тарасовой к Татьяне Тотьмяниной. Однако дочь знаменитого советского хоккеиста не согласилась с информацией в новостях, назвав ее сплетнями.

«Я вообще в сплетнях не участвую. Я себе этого не позволяю, а это как раз сплетни. Таня не ушла из шоу. Таня получила травму, и никто не знал, сколько она будет ее лечить, а участник нужен был. Я даже не знала, кого они взяли. Я в формировании состава вообще не принимаю участие», — объясняет Татьяна Тарасова.

По словам тренера, никаких интриг в формировании состава участников не было. На замену фигуристки были вполне объективные причины.

«Таня не вернулась в шоу после травмы, потому что долго была дома, восстанавливала свое здоровье. Вот и вся история. Я совершенно не собираюсь ни перед кем оправдываться. Людям, конечно, спокойно не живется», — добавила знаменитый тренер.

Фигуристка Татьяна Тотьмянина участвовала в «Ледниковом периоде» в паре с актером Вячеславом Чепурченко, но потом ее заменили на Яну Хохлову. Ходили слухи, что муж фигуристки, ведущий проекта Алексей Ягудин из-за ревности к молодому артисту запретил супруге в дальнейшем участвовать в съемках, но эту информацию так и не подтвердили. Официальной причиной ухода Тотьмяниной так и остается ее травма.