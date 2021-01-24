«Елковорот» в Крыму пока не признали: в Алуште на утилизацию принесли всего две елки

Алушта, 24 января. В Крыму проходит акция под названием «Елковорот». Она помогает людям сдать новогодние деревья на переработку во многих городах полуострова. Среди них ― курортная Алушта. Здесь за два дня собрали всего пару новогодних елей.

В Симферополе сбор елок проходит в 22 точках города, а в Алуште — всего в двух, пытаются объяснить причины маленького елочного урожая организаторы акции. У них есть еще сегодняшний день, 24 января, когда елки можно будет приносить к отелю «Москва». А возле кафе «Петрушка», судя по всему, деревьев больше не появится, акция закончилась накануне, передает корреспондент ФАН.

«Возможно, дело в том, что пункт сбора находится слишком далеко, в конце набережной Профессорского уголка. Но в то же время это излюбленное место прогулок крымчан, и сегодня такая теплая погода. И информационная поддержка акции была хорошей, ― разводит руками куратор акции «Елковорот» в Алуште Оксана Баринова. — Вчера тележурналисты расспрашивали людей о судьбе их новогодних деревьев. Так многие признались, что елки уже отнесли на свалку. Также многие отвечали, что наряжали искусственные деревья».

Акции по сбору елок проходят в Крыму уже третий год. В прошлом году в Алуште собрали меньше 10 деревьев, которые отвезли семье, где топят печь дровами.

«Хоть какая-то польза», — говорит Оксана Баринова.

В Симферополе итоги акции подведут днем в воскресенье и расскажут, сколько елок удалось собрать в этом году. В январе 2020 сообщалось, что симферопольцы принесли на переработку более 500 деревьев.

На днях Оксана Баринова сделала фотографии, где люди устроили стихийную свалку своих новогодних деревьев на обломившихся под снегом еловых ветвях. Это было грустное зрелище, вспоминает она. Волонтер предлагает в следующем году беседовать с продавцами, чтобы те информировали людей о дальнейшей утилизации елки заранее, в момент ее продажи.