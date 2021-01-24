ФБК накануне и в ходе беспорядков получил около 6,5 млн рублей в биткоинах

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, иноагент) накануне и во время несанкционированных акций получил серию крупных траншей на биткоин-кошелек. За день до начала незаконных митингов на счет было переведено 4,5 миллиона рублей. С учетом других, менее крупных донатов, поступивших на кошелек за последние дни, баланс составил около 6,5 миллиона рублей.

В субботу, 23 января, в России в нескольких городах состоялись незаконные акции протеста, организованные сотрудниками ФБК. Их цель — выразить несогласие с задержанием Алексея Навального, который в данный момент находится в СИЗО и ожидает суда по делу о нарушении условий испытательного срока. На данный момент митинги завершились. Анонсированные как мирные, акции на деле прошли с проявлением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и повреждением имущества.

Большая часть сотрудников ФБК была задержана до либо во время акций. Еще троих в лице Леонида Волкова, Марии Певчих и Ивана Жданова привлечь к ответственности не удалось, поскольку все трое находятся за пределами РФ. Оттуда же они координировали и освещали действия участников незаконной акции.

За свою работу сотрудники ФБК накануне получили крупную сумму денег. Средства пришли на биткоин-кошелек за день до начала несанкционированных митингов. Так, вечером 22 января на счет ФБК пришли 2,1 и 2,4 миллиона рублей (0,8 и 1 биткоинов соответственно). Первый транш поступил в 17:20 по Москве, второй — в 19:35.

Также вечером 22 января на счет было зачислено 255 тысяч рублей по нынешнему курсу биткоина.

Непосредственно в день проведения незаконных акций на счет ФБК поступило еще 325 тысяч рублей.

После 21:00 в этот день на кошелек фонда поступило еще почти 400 тысяч рублей.

Кроме того, в дни накануне митингов и 23 января на биткоин-кошелек фонда поступило множество мелких переводов от нескольких сотен рублей до 30-40 тысяч. Итоговый баланс счета к вечеру 23 января составил более 6,5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что вышеперечисленные крупные поступления — не единственные. Так, глава сетки штабов Навального Леонид Волков 19 января вывел 2,9 миллиона рублей. Операция была проведена вскоре после того, как исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков призвал коллективный Запад усилить санкции в случае, если Навальный не будет освобожден.

При этом штабы оппозиционера просили о материальной помощи на печать листовок и бензин для авто-волонтеров. Однако на какие нужды были потрачены почти три миллиона, выведенные Волковым, неизвестном.