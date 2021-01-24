ФАН выяснил, как будут расти коммунальные услуги в Дагестане

Махачкала, 24 января. С лета 2021 года жители Дагестана будут платить за коммунальные услуги на 4,8% больше, чем в настоящее время, сообщили ФАН в республиканской службе по тарифам. Именно на столько вырастет плата за электричество, также на 3% могут подорожать услуги по газоснабжению.

В ведомстве пояснили, что правительством России утвержден максимальный предельный уровень роста стоимости услуг ЖКХ в регионах на 2021 год. Для Дагестана этот показатель составил 5,2%. Соответственно, плата за коммунальные услуги в республике с 1 июля наступившего года не может вырасти больше, чем на этот уровень.

«Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает индекс платы граждан за коммунальные услуги по субъектам, то есть устанавливает максимальный уровень роста совокупной платы граждан за все коммунальные услуги по муниципалитетам. На 2021 год для Дагестана был утвержден индекс 5,2% – это средний рост платы граждан по республике, в одних муниципалитетах он может быть выше, в других – ниже. На сегодняшний день у нас в регионе прогнозный рост получается 4,8%», – рассказали ФАН в службе по тарифам.

Там уточнили, что с середины текущего года дагестанцы будут платить на 4,8% больше за электричество и на 3% – за газоснабжение. При этом ставки тарифов в республике останутся одними из самых низких в стране.

«Тарифы уже установлены на все коммунальные услуги, кроме вывоза мусора и газоснабжения. Например, электроэнергия подорожает на 4,8%. Согласно прогнозу социально-экономического развития России, рост тарифа на газоснабжение составит 3%. В Дагестане тарифы будут одними из самых низких в стране – один киловатт в соседнем Ставропольском крае в настоящее время стоит почти 5 рублей, в нашей республике его стоимость с июля вырастет только до 2,83 рубля», – отметил собеседник ФАН.

В ведомстве добавили, что на ряд позиций плата даже снизится. В частности, на 8% в среднем по Дагестану подешевеют услуги по водоотведению, на 6% – по водоснабжению, на 1,3% – на тепло.

В службе объяснили, что новые тарифы были установлены в конце 2020 года, но начнут действовать с 1 июля 2021 года. При этом в период с 1 января по 1 июля будут действовать те же расценки, что в декабре прошлого года.

«Тарифы, действующие с 1 января, не должны превышать те, которые действовали в декабре предыдущего года. Утвержденные нашей службой на 2021 тарифы будут на том же уровне, что и в декабре 2020 года или ниже. Рост начнется только с 1 июля», – подчеркнули в ведомстве.

Индексы изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги по регионам определяют порог повышения стоимости, через который не могут перейти власти субъектов федерации. Это делается для недопущения их необоснованного увеличения выше уровня инфляции.

Ранее ФАН сообщал, что суммарная задолженность потребителей электроэнергии в Дагестане превысила 13 миллиардов рублей. За вторую половину 2020 года долги в регионе выросли на 936 миллионов рублей.