Вакцинация против COVID-19 началась в Египте

Каир, 24 января. Прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции начинается в воскресенье в Египте. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

По его словам, прежде всего она коснется 207 тыс. медиков в карантинных госпиталях и больницах общего профиля по всему государству, поскольку они находятся «на переднем крае борьбы с пандемией». По данным профсоюза врачей, с начала пандемии из-за коронавируса в Египте скончались более 200 медицинских работников.

Одними из первых вакцинацию также будут проходить граждане с хроническими заболеваниями и пожилые люди. Впоследствии она должна охватить все население страны.

Египет одобрил на своей территории экстренное использование вакцины от коронавируса китайской корпорации Sinopharm. Кроме того, он заключил соглашение на закупку 20 млн доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca и начал вести переговоры о закупке разработки от Pfizer и BioNTech. Также в стране в приоритетном порядке проводят клинические испытания российской вакцины «Спутник V», созданной специалистами Центра им. Гамалеи.