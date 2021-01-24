Кандидат на пост министра труда США нанял в помощники уголовника

Мэр Бостона, кандидат на пост министра труда США, выдвинутый президентом Джо Байденом, Мартин Уолш в качестве своего личного помощника нанял бывшего представителя штата Массачусетс Карлоса Энрикеса. Все бы ничего, но у мужчины была далеко не лучшая биография — он был осужден за нападение на женщину, отказавшей ему в интимной близости. Хоть Карлос и продержался на должности всего пару недель, но Уолш прекрасно знал о темном прошлом своего сотрудника, и это его не остановило. Вот что значит «демократия» в Соединенных Штатах.

В 2014 Карлос был исключен из Палаты представителей штата Массачусетс после того, как его обвинили в двух нападениях в 2012 году и приговорили к шести месяцам тюремного заключения. Его подруга признавалась, что Энрикес ударил ее наотмашь по лицу и несколько раз в грудь просто за отказ в интимной близости. Мужчина настаивал на своей невиновности на протяжении всего процесса разбирательств. После вынесения приговора не в его пользу Карлос признался, что «все контакты были всегда согласованны» и «он никогда не прикасался к женщине без ее разрешения».

Уолш, нанимая Энрикеса в 2018 году, в защиту своего помощника заявлял, что тот делает много полезного для окружающих, поэтому после тюрьмы он приступит к работе.

«Карлос Энрикес отсидел свой срок. Он поддерживает молодежь, помогает снизить уровень насилия, оказывает помощь пострадавшим семьям, нуждающимся в помощи. Он готов продолжать эту работу», — сказал мэр.

Спустя две недели Мартин все-таки освободил Энрикеса от должности. В интервью The Boston Globe Уолш признался, что попросил Карлоса покинуть Законодательное собрание. Что сподвигло Уолша передумать — неизвестно.

«Я дал ясно понять, что любое насилие в отношении любой женщины абсолютно неприемлемо», — сказал он после отставки своего помощника.

Джо Байден выдвинул Мартина Уолша на пост министра труда в начале января 2021 года. Принимая предложение, Уолш поклялся, что будет работать с полной самоотдачей во благо всех американцев.

«Я с нетерпением жду возможности работать с вами, чтобы обеспечить хорошую работу с достоинством, безопасностью, процветанием и целеустремленностью для всех американских семей», — поклялся он.

Ранее США обвинили президента РФ Владимира Путина в штурме Капитолия, назвав бывшего лидера Штатов Дональда Трампа его марионеткой.