Санкт-Петербург, 24 января. Зачинщики беспорядков в РФ выходили на улицы ради клоуна, который украл деньги у своих же сторонников. Соответствующее заявление сделал российский предприниматель Евгений Пригожин.

В Санкт-Петербурге состоялись несанкционированные протестные мероприятия, несмотря на распространение коронавируса. Редакция РИА Накануне.RU поинтересовалась мнением Евгения Пригожина о случившемся.



Ответ предпринимателя был обнародован пресс-службой компании «Конкорд». По его словам, сторонники блогера Алексея Навального серьезно ошиблись с выбором «кумира».

«Люди погуляли по городу и, собственно говоря, просто размяли ноги после длинной пандемии. Митинг закончился ничем. Никто не понял, ради чего они туда вышли. Ради клоуна, который украл деньги у своих же собственных соратников и сел за это в тюрьму? Вместо бесцельного шатания по Невскому, съездили бы лучше за город, в снежки поиграли. А Навальный — вор, и должен сидеть в тюрьме. Что касается выбора, с кем Россия-Матушка — с либералами или патриотами, то либерасты в нашей стране никогда не будут править, потому что мы — за наше, за русское и против Пендосии», — заявил Пригожин.



Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что протестные митинги на территории России оказались малочисленными и весьма вялыми. Не обошлось без столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.